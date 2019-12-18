В Самаре заработали "Елочные базары"

В среду, 18 декабря, в Самаре стартовала сезонная продажа хвойных деревьев, сообщает пресс-служба мэрии города. "Елочные базары" расположились во всех районах областной столицы.
"Специальное ограждение и вывеска, "пушка" для упаковки и официальный пакет документов, — именно этими признаками обладает легальный "елочный базар". Всего на территории города организовано 86 муниципальных специализированных ярмарок по реализации хвойных деревьев", — уточняют в мэрии.
У продавца на "елочном базаре" в наличии должны быть следующие документы: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе.
Режим работы ярмарок: с 18 декабря по 30 декабря с 08:00 до 22:00, 31 декабря с 08:00 до 12:00.
Список адресов муниципальных специализированных ярмарок по реализации хвойных деревьев в городском округе Самара
Железнодорожный район
- ул. Аэродромная, 13;
- ул. Киевская, 10;
- ул. Партизанская, 56;
- ул. Революционная, 145;
- пересечение улиц Революционная и Гагарина;
- ул. Урицкого, 30;
- пересечение улиц Чернореченская и Владимирская.
Кировский район
- ул. Георгия Димитрова, 20;
- Зубчаниновское шоссе, 118 ООТ "Магазин", (четная сторона);
- пр. Карла Маркса, 450;
- пр. Карла Маркса, 491;
- пересечение пр. Кирова, 201 и ул. Ставропольская;
- пр. Кирова, 283;
- ул. Магистральная/Изыскательская;
- пересечение улиц Металлургов и Советская;
- пересечение пр. Металлургов и ул. Строителей;
- ул. Победы, 152а;
- пересечение улиц Победы и Каховская;
- пересечение улиц Ставропольская и Советская;
- пересечение улиц Стара-Загора и Ташкентская;
- пересечение улиц Транзитная, 32 и Аэропортовское шоссе.
Красноглинский район
- пос. Мехзавод, 5-квартал, д. 8;
- микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, 30;
- микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, 27-29;
- микрорайон Крутые Ключи, пересечение улиц Маршала; Устинова и бульвара Ивана Финютина;
- микрорайон Крутые Ключи, ул. Мира, 6;
- ул. Парижской Коммуны, 28;
- ул. Сергея Лазо, 29;
- ул. Сергея Лазо, ДК "Чайка".
Куйбышевский район
- ул. Белорусская, 92;
- ул. Белорусская, 131;
- ул. Пугачевский тракт, 13;
- ул. Пугачевский тракт, 61;
- ул. Пугачевский тракт/Ново-Молодежный пер.;
- ул. Фасадная, 7.
Ленинский район
- пересечение улиц Красноармейская и Арцыбушевская;
- ул. Маяковского, 97;
- пересечение улиц Маяковского и Галактионовская;
- пересечение улиц Дачная и Чернореченская;
- пересечение улиц Ульяновская и Агибалова.
Октябрьский район
- пересечение улиц Больничная и Клиническая;
- пересечение улиц Ерошевского и Мичурина;
- пересечение пр. Ленина, 2б и ул. Полевая;
- пр. Ленина, 5;
- ул. Лукачева, пересечение с ул. Мичурина;
- пересечение ул. Осипенко и пр. Ленина;
- ул. Революционная, 56;
- ул. Революционная, 64б;
- ул. Советской Армии, 216;
- пересечение улиц Советской Армии и Стара-Загора.
Промышленный район
- пересечение 5 просеки и ул. Солнечная;
- 6 просека, 149;
- пересечение улиц 22 Партсъезда и Солнечная;
- пересечение улиц 22 Партсъезда и Ставропольская;
- пересечение улиц Георгия Димитрова, 117 и Демократическая;
- ул. Губанова, 32;
- пр. Кирова, 246, (ООТ. 13 мкр.);
- ул. Зои Космодемьянской, 8;
- пересечение пр. Кирова, 42 и ул. Физкультурная, 115;
- пр. Кирова, 304;
- пересечение пр. Кирова, 413 и ул. Молодежная;
- пересечение улиц Московское шоссе и Ташкенсткая;
- пересечение улиц Ново-Вокзальная, 265 и Ново-Садовая;
- пересечение ул. Ново-Садовая, 258 и пр. Кирова;
- ул. Стара-Загора, 58;
- ул. Стара-Загора, 87;
- пересечение улиц Стара-Загора, 92а и Ново-Вокзальная;
- ул. Стара-Загора (ост. "Воронежская");
- пересечение улиц Ново-Вокзальная и Фадеева, 67;
- ул. Ново-Садовая, 198.
Советский район
- пересечение улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина;
- пересечение улиц Аэродромная и Промышленности;
- 22 Партсьезда, 34;
- в районе дома 10 по ул. 22 Партсъезда;
- в районе пересечения улиц Авроры и Аэродромная;
- пересечение улиц Гагарина и Авроры;
- пересечение улиц Гагарина и Карбышева, в районе дома 15 по ул. Карбышева;
- пересечение улиц Дыбенко и Запорожская, в районе дома 120 по ул. Дыбенко;
- пересечение улиц Дыбенко и Ивана Булкина;
- в районе дома 63В по ул. Карбышева;
- в районе дома 170 по ул. Партизанская;
- в районе дома 12 по ул. Ново-Вокзальная на разделительной полосе;
- в районе дома 153 по ул. Советской Армии.
Самарский район
- пересечение улиц Галактионовская и Ленинградская, 72;
- в районе дома 81 по ул. Куйбышева;
- Хлебная площадь (ул. Алексея Толстого, 17).