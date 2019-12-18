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Общество

В Самаре заработали "Елочные базары"

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 18 декабря, в Самаре стартовала сезонная продажа хвойных деревьев, сообщает пресс-служба мэрии города. "Елочные базары" расположились во всех районах областной столицы.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

"Специальное ограждение и вывеска, "пушка" для упаковки и официальный пакет документов, — именно этими признаками обладает легальный "елочный базар". Всего на территории города организовано 86 муниципальных специализированных ярмарок по реализации хвойных деревьев", — уточняют в мэрии.

У продавца на "елочном базаре" в наличии должны быть следующие документы: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе.

Режим работы ярмарок: с 18 декабря по 30 декабря с 08:00 до 22:00, 31 декабря с 08:00 до 12:00.

Список адресов муниципальных специализированных ярмарок по реализации хвойных деревьев в городском округе Самара

Железнодорожный район

  • ул. Аэродромная, 13;
  • ул. Киевская, 10;
  • ул. Партизанская, 56;
  • ул. Революционная, 145;
  • пересечение улиц Революционная и Гагарина;
  • ул. Урицкого, 30;
  • пересечение улиц Чернореченская и Владимирская.

Кировский район

  • ул. Георгия Димитрова, 20;
  • Зубчаниновское шоссе, 118  ООТ "Магазин", (четная сторона);
  • пр. Карла Маркса, 450;
  • пр. Карла Маркса, 491;
  • пересечение пр. Кирова, 201 и ул. Ставропольская;
  • пр. Кирова, 283;
  • ул. Магистральная/Изыскательская;
  • пересечение улиц Металлургов и Советская;
  • пересечение пр. Металлургов и ул. Строителей;
  • ул. Победы, 152а;
  • пересечение улиц Победы и Каховская;
  • пересечение улиц Ставропольская и Советская;
  • пересечение улиц Стара-Загора и Ташкентская;
  • пересечение улиц Транзитная, 32 и Аэропортовское шоссе.

Красноглинский район

  • пос. Мехзавод, 5-квартал, д. 8;
  • микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, 30;
  • микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, 27-29;
  • микрорайон Крутые Ключи, пересечение улиц Маршала; Устинова и бульвара Ивана Финютина;
  • микрорайон Крутые Ключи, ул. Мира, 6;
  • ул. Парижской Коммуны, 28;
  • ул. Сергея Лазо, 29;
  • ул. Сергея Лазо, ДК "Чайка".

Куйбышевский район

  • ул. Белорусская, 92;
  • ул. Белорусская, 131;
  • ул. Пугачевский тракт, 13;
  • ул. Пугачевский тракт, 61;
  • ул. Пугачевский тракт/Ново-Молодежный пер.;
  • ул. Фасадная, 7.

Ленинский район

  • пересечение улиц Красноармейская и Арцыбушевская;
  • ул. Маяковского, 97;
  • пересечение улиц Маяковского и Галактионовская;
  • пересечение улиц Дачная и Чернореченская;
  • пересечение улиц Ульяновская и Агибалова.

Октябрьский район

  • пересечение улиц Больничная и Клиническая;
  • пересечение улиц Ерошевского и Мичурина;
  • пересечение пр. Ленина, 2б и ул. Полевая;
  • пр. Ленина, 5;
  • ул. Лукачева, пересечение с ул. Мичурина;
  • пересечение ул. Осипенко и пр. Ленина;
  • ул. Революционная, 56;
  • ул. Революционная, 64б;
  • ул. Советской Армии, 216;
  • пересечение улиц Советской Армии и Стара-Загора.

Промышленный район

  • пересечение 5 просеки и ул. Солнечная;
  • 6 просека, 149;
  • пересечение улиц 22 Партсъезда и Солнечная;
  • пересечение улиц 22 Партсъезда и Ставропольская;
  • пересечение улиц Георгия Димитрова, 117 и Демократическая;
  • ул. Губанова, 32;
  • пр. Кирова, 246, (ООТ. 13 мкр.);
  • ул. Зои Космодемьянской, 8;
  • пересечение пр. Кирова, 42 и ул. Физкультурная, 115;
  • пр. Кирова, 304;
  • пересечение пр. Кирова, 413 и ул. Молодежная;
  • пересечение улиц Московское шоссе и Ташкенсткая;
  • пересечение улиц Ново-Вокзальная, 265 и Ново-Садовая;
  • пересечение ул. Ново-Садовая, 258 и пр. Кирова;
  • ул. Стара-Загора, 58;
  • ул. Стара-Загора, 87;
  • пересечение улиц Стара-Загора, 92а и Ново-Вокзальная;
  • ул. Стара-Загора (ост. "Воронежская");
  • пересечение улиц Ново-Вокзальная и Фадеева, 67;
  • ул. Ново-Садовая, 198.

Советский район

  • пересечение улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина;
  • пересечение улиц Аэродромная и Промышленности;
  • 22 Партсьезда, 34;
  • в районе дома 10 по ул. 22 Партсъезда;
  • в районе пересечения улиц Авроры и Аэродромная;
  • пересечение улиц Гагарина и Авроры;
  • пересечение улиц Гагарина и Карбышева, в районе дома 15 по ул. Карбышева;
  • пересечение улиц Дыбенко и Запорожская, в районе дома 120 по ул. Дыбенко;
  • пересечение улиц Дыбенко и Ивана Булкина;
  • в районе дома 63В по ул. Карбышева;
  • в районе дома 170 по ул. Партизанская;
  • в районе дома 12 по ул. Ново-Вокзальная на разделительной полосе;
  • в районе дома 153 по ул. Советской Армии.

Самарский район

  • пересечение улиц Галактионовская и Ленинградская, 72;
  • в районе дома 81 по ул. Куйбышева;
  • Хлебная площадь (ул. Алексея Толстого, 17).

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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