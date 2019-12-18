В Самаре заработали "Елочные базары"

В среду, 18 декабря, в Самаре стартовала сезонная продажа хвойных деревьев, сообщает пресс-служба мэрии города. "Елочные базары" расположились во всех районах областной столицы.

"Специальное ограждение и вывеска, "пушка" для упаковки и официальный пакет документов, — именно этими признаками обладает легальный "елочный базар". Всего на территории города организовано 86 муниципальных специализированных ярмарок по реализации хвойных деревьев", — уточняют в мэрии.

У продавца на "елочном базаре" в наличии должны быть следующие документы: договор на осуществление торговли; свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица; копия товарной накладной, подтверждающая приобретение хвойного дерева в лесхозе.

Режим работы ярмарок: с 18 декабря по 30 декабря с 08:00 до 22:00, 31 декабря с 08:00 до 12:00.

Список адресов муниципальных специализированных ярмарок по реализации хвойных деревьев в городском округе Самара

Железнодорожный район

ул. Аэродромная, 13;

ул. Киевская, 10;

ул. Партизанская, 56;

ул. Революционная, 145;

пересечение улиц Революционная и Гагарина;

ул. Урицкого, 30;

пересечение улиц Чернореченская и Владимирская.

Кировский район

ул. Георгия Димитрова, 20;

Зубчаниновское шоссе, 118 ООТ "Магазин", (четная сторона);

пр. Карла Маркса, 450;

пр. Карла Маркса, 491;

пересечение пр. Кирова, 201 и ул. Ставропольская;

пр. Кирова, 283;

ул. Магистральная/Изыскательская;

пересечение улиц Металлургов и Советская;

пересечение пр. Металлургов и ул. Строителей;

ул. Победы, 152а;

пересечение улиц Победы и Каховская;

пересечение улиц Ставропольская и Советская;

пересечение улиц Стара-Загора и Ташкентская;

пересечение улиц Транзитная, 32 и Аэропортовское шоссе.

Красноглинский район

пос. Мехзавод, 5-квартал, д. 8;

микрорайон Крутые Ключи, ул. Евгения Золотухина, 30;

микрорайон Крутые Ключи, бульвар Ивана Финютина, 27-29;

микрорайон Крутые Ключи, пересечение улиц Маршала; Устинова и бульвара Ивана Финютина;

микрорайон Крутые Ключи, ул. Мира, 6;

ул. Парижской Коммуны, 28;

ул. Сергея Лазо, 29;

ул. Сергея Лазо, ДК "Чайка".

Куйбышевский район

ул. Белорусская, 92;

ул. Белорусская, 131;

ул. Пугачевский тракт, 13;

ул. Пугачевский тракт, 61;

ул. Пугачевский тракт/Ново-Молодежный пер.;

ул. Фасадная, 7.

Ленинский район

пересечение улиц Красноармейская и Арцыбушевская;

ул. Маяковского, 97;

пересечение улиц Маяковского и Галактионовская;

пересечение улиц Дачная и Чернореченская;

пересечение улиц Ульяновская и Агибалова.

Октябрьский район

пересечение улиц Больничная и Клиническая;

пересечение улиц Ерошевского и Мичурина;

пересечение пр. Ленина, 2б и ул. Полевая;

пр. Ленина, 5;

ул. Лукачева, пересечение с ул. Мичурина;

пересечение ул. Осипенко и пр. Ленина;

ул. Революционная, 56;

ул. Революционная, 64б;

ул. Советской Армии, 216;

пересечение улиц Советской Армии и Стара-Загора.

Промышленный район

пересечение 5 просеки и ул. Солнечная;

6 просека, 149;

пересечение улиц 22 Партсъезда и Солнечная;

пересечение улиц 22 Партсъезда и Ставропольская;

пересечение улиц Георгия Димитрова, 117 и Демократическая;

ул. Губанова, 32;

пр. Кирова, 246, (ООТ. 13 мкр.);

ул. Зои Космодемьянской, 8;

пересечение пр. Кирова, 42 и ул. Физкультурная, 115;

пр. Кирова, 304;

пересечение пр. Кирова, 413 и ул. Молодежная;

пересечение улиц Московское шоссе и Ташкенсткая;

пересечение улиц Ново-Вокзальная, 265 и Ново-Садовая;

пересечение ул. Ново-Садовая, 258 и пр. Кирова;

ул. Стара-Загора, 58;

ул. Стара-Загора, 87;

пересечение улиц Стара-Загора, 92а и Ново-Вокзальная;

ул. Стара-Загора (ост. "Воронежская");

пересечение улиц Ново-Вокзальная и Фадеева, 67;

ул. Ново-Садовая, 198.

Советский район

пересечение улиц Антонова-Овсеенко и Ивана Булкина;

пересечение улиц Аэродромная и Промышленности;

22 Партсьезда, 34;

в районе дома 10 по ул. 22 Партсъезда;

в районе пересечения улиц Авроры и Аэродромная;

пересечение улиц Гагарина и Авроры;

пересечение улиц Гагарина и Карбышева, в районе дома 15 по ул. Карбышева;

пересечение улиц Дыбенко и Запорожская, в районе дома 120 по ул. Дыбенко;

пересечение улиц Дыбенко и Ивана Булкина;

в районе дома 63В по ул. Карбышева;

в районе дома 170 по ул. Партизанская;

в районе дома 12 по ул. Ново-Вокзальная на разделительной полосе;

в районе дома 153 по ул. Советской Армии.

Самарский район