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Баскетбол Спорт

Женский БК "Самара" обыграл "Надежду-2"

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первая "серия" противостояния лидеров Суперлиги-2 осталась за "Самарой" — 62:58.

Обе команды подошли к самарским матчам с серьезными потерями в составе: хозяйки из-за травмы лишились Яны Митрофановой (обязанности капитана пока исполняет Екатерина Сафонова), а "Надежда" и вовсе приехала ввосьмером.

Первая четверть прошла в перетягивании инициативы. Ближе к ее завершению гостьи вроде бы вырвались вперед, но рывок "Самары" 11:0, закрыли который трехи от Ирины Архиповой и Ирины Киселевой, позволил нашей команде уйти на первый перерыв в хорошем настроении — 21:15. А в начале второго преимущество стремительно выросло до "+12". И хотя "Надежда" смогла выдать несколько хороших отрезков, к большому перерыву хозяйки были уверенно впереди — 36:27.

В третьем периоде оренбургская команда дважды сокращала разницу до 5 очков, но своевременные трехочковые от Екатерины Сафоновой и Камиллы Тетеркиной останавливали их порыв. И все же десятиминутка осталась за "Надеждой" — 50:44 перед заключительным отрезком. И здесь пришло время Ирины Киселевой. И так едва ли не самая заметная в составе "Самары", она за пару минут набрала 6 очков, позволив команде и болельщикам чувствовать себя куда спокойнее: 56:45 за шесть минут до конца основного времени.

И хотя в концовке хозяйки надолго "замолчали", позволив "Надежде" приблизиться на расстояние в один бросок (61:58), победу они уже не упустили.

62:58 — важнейшая победа "Самары". На новогоднюю паузу самарская команда теперь уже точно уйдет лидером турнира.

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