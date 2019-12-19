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Соцподдержка Общество

На средства КНПЗ в Куйбышевском районе Самары отремонтируют школы и улицы

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Традиционные благотворительные сертификаты от нефтепереработчиков получили учреждения культуры и образования, общественные организации Куйбышевского района.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В этом году благотворительные средства поступят в детскую музыкальную школу имени Чайковского, общеобразовательные школы №129 и №140. На выделенные деньги будут построены спортивные площадки и отремонтированы классы.

Не будут забыты и ветераны: поддержку получат СРОО "Труженики тыла и ветераны труда", "Общественная организация ветеранов войны, вооруженных сил и правоохранительных органов Куйбышевского района Самары", а также СГОО инвалидов-колясочников "Ассоциация "Десница".

Также значительная часть средств направлена на ремонт тротуаров и дорог в Куйбышевском районе.

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