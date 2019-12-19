Журналистам показали самарский океанариум

В четверг, 19 декабря, самарский океанариум в ТРК "Московский" принял первых посетителей. Ими оказались местные журналисты. Для представителей СМИ провели экскурсию и организовали брифинг с представителем компании-инвестора.

Для всех остальных океанариум откроется в пятницу, 20 декабря. На 2,5 тыс. метров разместились более чем 4 тыс. обитателей мирового океана и животных со всех уголков Земли. Стоимость взрослого билета составит 700 р., для детей до 12 лет - 500 р., для детей до 3 лет вход бесплатный.

В самарском океанариуме представлены акулы, скаты, мурены, гигантские пираньи, пингвины и крокодилы, огромные сухопутные черепахи, лебеди, большое количество редких рыб.