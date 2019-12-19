В новогоднюю ночь и рождественскую ночь в Самаре усилят работу общественного транспорта

В новогоднюю ночь, а также в ночь на Рождество городской общественный транспорт будет работать в усиленном режиме, сообщает департамента транспорта Самары.

Так, 1 января 2020 г. после фейерверка на площади Куйбышева к 01:00 дополнительно будет подано 22 транспортных средства. Из них:

девять трамвайных поездов по маршрутам: №3 Юнгородок - Ул. Чапаевская; №5 Стадион "Самара Арена" - Ул. Чапаевская; №20 Ул. Фадеева - Ул. Чапаевская; №22 15-й микрорайон - Ул. Красноармейская;

13 автобусов по маршрутам: №2 Автостанция "Аврора" - Ул. Высоцкого; №5д Губернский рынок - Поселок Сухая Самарка; №24 Автостанция "Аврора" - Хлебная площадь; №34 Завод "Металлург" - Площадь Революции; № 41 15-й микрорайон - Универмаг "Юность"; №47 Хлебная площадь - Юнгородок; №50 Железнодорожный вокзал - Ул. Батайская; №61 ТЦ "Колизей" - Хлебная площадь; №67 Микрорайон Крутые Ключи - Железнодорожный вокзал.

Также 1 января 2020 г. после фейерверка на стадионе "Самара Арена" к 01:00 дополнительно подадут 18 транспортных средств. Из них:

девять трамвайных поездов по маршрутам: № 5 Стадион Самара Арена - Ул. Чапаевская; № 7 Стадион "Самара Арена" - Станция метро "Победа" - с последующим переключением на маршрут №11 Стадион "Самара Арена" - Автостанция "Аврора"; №25 Безымянская ТЭЦ - Стадион "Самара Арена";

девять автобусов по маршрутам: № 1 Железнодорожный вокзал - Красная Глинка; № 45 Автостанция Аврора - пос. Жигулевские сады; № 50 Железнодорожный вокзал - Ул. Батайская; № 51 Станция метро "Кировская" - Ул. Батайская; №67 Микрорайон Крутые Ключи - Железнодорожный вокзал.

Посадочные площадки будут располагаться на действующих остановочных пунктах, расположенных вблизи главных площадок проведения праздничных мероприятий.

Кроме того, до 04:30 будет продлена работа следующих автобусных маршрутов:

№ 48д Ул. Грозненская - Пригородный автовокзал;

№ 89 Пос. НФС - Ул. Дзержинского;

№ 92 Ул. Калининградская - Дворец спорта;

№ 96 ТЦ "МЕГА" - Ул. Тухачевского;

№ 226 Ул. Солнечная - Хлебная площадь;

№ 247 Завод "Экран" - 6-й причал;

№ 261 Завод "Экран" - 6-й причал;

№ 295 ТЦ "МЕГА" - 6-й причал;

№ 297 Завод "Экран" - 6-й причал.

Утром 1 января 2020 г. движение общественного транспорта начнется по расписанию выходного дня.

А в ночь на Рождество (с 6 на 7 января 2020 г.), кроме перевозки горожан от Покровского кафедрального собора, Храма во имя Петра и Павла, Храма в честь св. вмч. Георгия Победоносца и Кирилло-Мефодиевского собора, будет организована перевозка и от Софийского собора: по окончании праздничных богослужений в 02:00 - 02:30 предоставляются автобусы - организуется подача пяти единиц подвижного состава.