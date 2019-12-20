Житель Большеглушицкого района оплатил штраф только после ареста автомобиля и наложения запрета выезда из страны

Житель Большеглушицкого района Самарской области был остановлен сотрудниками ГИБДД и заподозрен должностными лицам в том, что находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель отказался от законного требования представителей Госавтоинспекции пройти медицинское освидетельствование, совершив тем самым административное правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

В отделе судебных приставов Большеглушицкого района Самарской области в отношении нарушителя возбуждено исполнительное производство о взыскании административного штрафа в размере 30 тыс. рублей, о чем мужчина был уведомлен. В рамках исполнительного производства судебным приставом вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 7 % от суммы долга. Также в отношении автомобиля должника составлен акт описи и ареста, а сам должник ограничен в праве на выезд за пределы Российской Федерации.

После принятых судебными приставами мер, мужчина полностью погасил задолженность и исполнительский сбор. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.