Илья Чех о современном протезировании и киборгизации человечества

10 декабря в Москве подвели итоги российского этапа международного конкурса для молодых дизайнеров Lexus Design Award 2020. Корреспонденту портала "Волга Ньюс" удалось побеседовать о технологиях будущего, людях-киборгах и миграции в цифровую реальность с одним из членов жюри — инженером-робототехником Ильей Чехом, основателем компании "Моторика", производящей роботизированные киберконечности и современные протезы.

— Илья, подведены итоги российского этапа конкурса Lexus Design Award 2020 — 533 работы, это безумно много. Как член жюри вы видели все проекты молодых дизайнеров. Какой из них вам запомнился больше всего?

— С первого взгляда мне запомнился проект ребят из Красногорска, занявший третье место — "Водопад" (Waterfall Tap). Причем он запомнился мне не столько своей экологичностью, сколько оригинальностью задумки, своим артом и эргономикой — тем, что сейчас называют продуманным "юзер экспириенсом" (user experience).

Водяной смеситель, под который не нужно подстраиваться, когда, фактически, вся твоя раковина и есть смеситель, а струя воды сама подстраивается под тебя и твое местоположение — это прямо идеальная история.

Waterfall Tap (фото с сайта https://lexusdesignawardrussia.ru/)

На мой взгляд, в современном мире реализовать можно практически всё, и на первое место выходят не просто дизайн и технологичность, а удобство использования и в этом проекте этот фактор продуман до мелочей.

— В недавнем интервью вы сказали, что компания "Моторика" ведет активную экспансию в регионы России? В каких регионах Поволжья вы представлены, какие проекты реализуются с вашим участием?



В Поволжье у нас есть партнеры, которые работают непосредственно с нашими протезами, проводят протезирование и реабилитацию, занимаются их техническим обслуживанием. Сейчас мы представлены почти во всех регионах России, в первую очередь, конечно, в крупных городах, таких как Казань, Уфа, Нижний Новгород, Ижевск и другие — там, где есть протезные центры, частные или государственные, именно через них мы и работаем.

Также мы реализуем ряд образовательных проектов, но пока они сконцентрированы преимущественно в Москве — это формат стажировок для студентов и школьников.

Еще проводим ежегодный технологический конкурс для студентов на разработку экспериментальных технологий в области протезирования и реабилитации. Кстати, заявки на конкурс приходят в том числе и из городов Поволжья. Молодых, талантливых ребят мы приглашаем к нам и даем им возможность практиковаться на нашей базе в Москве.

Мы пока не настолько крупная компания, чтобы иметь коллаборации и собственные проекты по всей России. Хотя сейчас запустили один собственный удаленный проект на Дальнем Востоке (на о. Русский).

У нас есть некая идея фикс — сделать из острова Русский территорию свободных технологий в области киборгизации и инвазивных исследований по вживлению чипов. Там есть для этого и хорошо оборудованный медицинский центр, и университет с высоким уровнем компетенций, поэтому именно там мы хотим построить базу для нового класса технологических компаний.

— Одна из основных специализаций вашей компании активные тяговые протезы для детей, как альтернатива косметическим муляжам конечностей. Расскажите, как ребенку из "глубинки" получить такой современный протез? Есть ли возможность получить протез бесплатно?

— В России работает система социального страхования через Государственный Фонд социального страхования. Любой человек, потерявший руку или ногу, гарантированно получает пособие из этого Фонда и имеет право на получение протеза. Для этого требуется пройти медико-социальную экспертизу и по ее результатам человек может абсолютно бесплатно получить в том числе и наш протез, начиная от детских механических тяговых протезов и заканчивая взрослыми роботизированными.

Есть несколько механизмов компенсации стоимости протезов, но самый простой и быстрый — это заключение договора и первичная оплата из собственных средств (или по беспроцентному займу от банков-партнеров), а затем по заявлению получить возврат израсходованных средств из Фонда социального страхования.

И конечно, процесс проходит быстрее, когда человека консультируют опытные специалисты из компании-производителя. Для этого у нас работает большой клиентский отдел.

Здесь важно заранее уточнить размер возможной компенсации, поскольку в разных регионах она разная. Стоимость наших протезов тоже разная, она определяется индивидуально после консультации с техником-протезистом и, если человек хочет получить какие-то дополнительные цифровые опции в своем протезе, то, возможно, компенсация будет не полной, но покроет большую часть стоимости.

— Но, если у каждого нуждающегося человека есть возможность получить современный роботизированный протез с компенсацией от Фонда социального страхования, почему тогда до сих пор так распространены нефункциональные косметические муляжи? Что это — ограничения производства и использования? Очередь?

— Здесь сразу несколько факторов. Во-первых, это, конечно, цена — "косметика" стоит очень дешево, ее можно производить десятками и сотнями тысяч. И она абсолютно универсальна, то есть, не имеет никаких ограничений. Такими протезами можно обеспечить всех нуждающихся и достаточно быстро.

Вторая причина — это консерватизм. Достаточно много людей, особенно, на территории постсоветского пространства стремятся скрыть свою особенность, замаскировать ее. В то время как во всем мире — это тренд последних пяти лет — люди стремятся, напротив, подчеркнуть свою уникальность, сделав протез своей "фишкой", заявляя всем вокруг "я — другой".

Современные технологии позволяют сделать это. Именно на этом построена философия "Моторики" — мы преподносим особенности человека, как его уникальность, а не как недостаток. Мы не пытаемся скрыть — мы подчеркиваем.

фото с сайта https://motorica.org

— Какие технологии, на ваш взгляд, определят будущее протезирования? Какими будут технологии через 10-20-30 лет?

— Однозначно это будут инвазивные технологии, считывание команд человека напрямую из мозга и обратная связь. Протезы будут чувствовать температуру, фактуру предметов, которые мы берем. Прототипы уже существуют, множество исследований на эту тему ведется, но до внедрения в серию требуется еще некоторое время. А через 20-30 лет это уже будет повсеместно, я уверен.

И второе большое направление, которое нас всех ждет — это киборгизация, то есть, наделение протеза дополнительными возможностями. Сейчас протез, по большому счету, во всем мире создается как еще одна "хваталка". Мы же у себя стараемся разрабатывать протезы нового уровня, заменяющие смартфон, фитнес-трекеры, умные часы и другие гаджеты — всё это может и должно быть интегрировано в один протез.

Дело в том, что ценность нашего взаимодействие с физическим миром из года в год снижается, мы всё больше времени проводим в цифровой реальности, сейчас уже 4-5 часов в сутки мы проводим с телефоном в руке и эта рука не участвует в решении бытовых задач — она нужна только чтобы держать телефон.

Так почему бы не реализовать какие-то функции в системе нейроинтефейсов "машина-человек"? Я считаю, что за этим будущее, и постепенно протезирование будет смещаться от простой функции хватания в сторону взаимодействия с цифровым миром.

— В Самаре ежегодно проходят всероссийские соревнования для людей с ограниченными возможностями "Нейротлон", где участники демонстрируют удивительные способности управления машинами силой мысли. Не планируете визит в 2020 году?

— Нас зовут каждый год, отличное мероприятие, но пока никак не выходит совпасть по датам. Мероприятие проходит осенью, а мы осенью никуда не выезжаем — идет сдача по многим проектам, мы закрываемся в лаборатории и работаем почти круглосуточно.

Но мы следим за этим мероприятием, с некоторыми командами даже поддерживаем общение, поскольку нейроинтерфейсы одно из направлений, куда мы смотрим в плане развития.

— Существует ли какой-то международный проект, в работе над которым вам хотелось бы принять участие?

Колонизация Марса. А вообще, у нас проектов много, задумок тоже много. Думаю, что мы постепенно будем смещаться в область космических технологий, чтобы поддерживать экспансию человечества — это могут быть и системы жизнеобеспечения, и системы манипуляторов для взаимодействия человека с объектами в космосе. Посмотрим, куда нас это приведет, говорить об этом пока рано.

— У вас есть мечта? Если не секрет, какая?

— Мечтаю умереть на Марсе — всё стандартно! (смеется).