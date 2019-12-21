В субботу в Самарской области сохранится сильный ветер

В Самарской области сохраняется желтый уровень опасности в связи с погодой. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Днем 21 декабря местами в регионе ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.
В Самарской области сохраняется желтый уровень опасности в связи с погодой. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Днем 21 декабря местами в регионе ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.