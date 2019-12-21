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Общество

В субботу в Самарской области сохранится сильный ветер

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области сохраняется желтый уровень опасности в связи с погодой. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Днем 21 декабря местами в регионе ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

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