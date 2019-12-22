Самарский НОЦ может получить федеральный статус

Губернатор Дмитрий Азаров 21 декабря провел расширенное совещание с ректорами ведущих вузов региона, главами профильных министерств регионального правительства и АНО "Институт регионального развития".

На встрече подвели итоги деятельности Научно-образовательного центра Самарской области в 2019 г. и обсудили приоритетные направления и ключевые проекты дальнейшего развития.

Региональный НОЦ был создан по поручению губернатора: в него вошли ведущие вузы и предприятия региона, индустриальными партнерами стали крупнейшие госкорпорации — "Ростех" и "Роскосмос".

Перед самарским НОЦ стоит глобальная цель — получить федеральный статус по формированию НОЦ мирового уровня. Сейчас в России всего пять таких структур, а к 2024 г. должно быть 15. В 2020 г. проект НОЦ будет защищаться в Москве.

"Перед нами стоит серьезная задача — получить статус на федеральном уровне, — сказал Дмитрий Азаров. — Сегодня мы обсудим конкретные предложения, которые уже подготовлены, и определимся по тому, с чем мы будем выходить на конкурс, какие направления мы будем презентовать на получение федерального статуса по организации НОЦ мирового уровня".

У региона несколько якорных компетенций (авиа- и ракетостроение, автомобилестроение, инжиниринг), благодаря которым мы опережаем даже действующие центры. Такие оценки высказывают и федеральные эксперты. Поэтому шансы у Самарского НОЦ стать мировым центром, по словам главы региона, высокие.

"Но это не говорит о том, что решение будет принято именно такое, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы должны четко определить задачу и конечный результат, который мы предъявим комиссии. Только в таком случае мы можем рассчитывать на поддержку".

Для формирования единой позиции и понимания плана развития НОЦ в регионе провели две стратегические сессии. На них не только делились опытом, но и давали независимую оценку научным проектам, выявляли тренды, определяли слабые места во взаимодействии науки и бизнеса. Такая "перезагрузка" была необходима для понимания общих задач и максимального использования имеющегося потенциала.

Во время совещания дали оценку этой работе, а также определили позиции, на основе которых будет формироваться заявка НОЦ Самарской области для участия в федеральном конкурсе.