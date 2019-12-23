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Общество

Ветеран Афганской войны: "В "Кошелев-Проекте" созданы все условия для жильцов"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Район "Кошелев-Проект" знаменит своей развитой инфраструктурой: в шаговой доступности здесь и магазины, и детские сады, и поликлиника. Именно это и привлекло ветерана Афганской войны, полковника и разведчика Юрия Сторожилова:

Фото: Фото предоставлено автором

"За все время проживания в этом районе я не слышал ни об одном случае, когда строительная корпорация "Кошелев" отказывалась выполнять свои обязательства. Жители довольны, и я с уверенностью могу сказать, что в "Кошелев-Проекте" созданы все условия для жильцов".

В этом году, 25 декабря, будет 40 лет с начала военных действий в Афганистане. Вспоминая эту дату, Юрий Николаевич рассказал в новом выпуске проекта "Жизнь в стиле К", как прошли два года его службы, где он жил и работал после войны, как сложилась его мирная жизнь в доме в "Кошелев-Проекте".

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