В Сызрани ликвидировали пожар на предприятии филиала РЖД

В понедельник, 23 декабря, около 10:32, начался пожар на предприятии филиала ОАО "РЖД строй" на ул. Троекуровской, 14 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы выехали на тушение по повышенному рангу сложности "Пожар № 2". Горели резиновые упаковочные изделия для железобетонных блоков на 30 кв. м. Угрозы распространения огня не было, поэтому ранг сложности пожара понизили до "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 20 человек.

В 10:57 пожар локализовали на 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет, эвакуировали 80 человек.

В 11:02 пожар ликвидировали.

Причину возгорания устанавливают.