16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Сызрани ликвидировали пожар на предприятии филиала РЖД В Самаре ночью 26 человек тушили пожар в частном доме на ул. Дыбенко 25 человек более двух часов тушили горевшие бытовки в Тольятти На ул. Олимпийской в Самаре сгорели гараж и Daewoo При тушении пожара в доме в Сызрани обнаружены тела мужчины и женщины

Пожары Происшествия

В Сызрани ликвидировали пожар на предприятии филиала РЖД

СЫЗРАНЬ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 23 декабря, около 10:32, начался пожар на предприятии филиала ОАО "РЖД строй" на ул. Троекуровской, 14 в Сызрани. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Огнеборцы выехали на тушение по повышенному рангу сложности "Пожар № 2". Горели резиновые упаковочные изделия для железобетонных блоков на 30 кв. м. Угрозы распространения огня не было, поэтому ранг сложности пожара понизили до "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 20 человек.

В 10:57 пожар локализовали на 30 кв. м. Погибших и пострадавших нет, эвакуировали 80 человек.

В 11:02 пожар ликвидировали.

Причину возгорания устанавливают.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5