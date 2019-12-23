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Общество

В Новый год около площади Куйбышева ограничат движение

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в новогоднюю ночь и накануне ограничат движение транспорта около площади Куйбышева.

Фото: администрация Самары

Ограничение будет действовать с 13:00 31 декабря до 6:00 1 января на следующих участках:

— по ул. Чапаевской, от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

— по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе;

— на площади Куйбышева.

Также с 20:00 30 декабря до 8:00 1 января будут запрещены остановка и стоянка транспорта на участках:

— по ул. Чапаевской, от ул. Вилоновской до ул. Красноармейской;

— по ул. Шостаковича, от ул. Чапаевской до ул. Фрунзе.

Кроме того, с 13:00 31 декабря до 6:00 1 января автобусы № 24, 92, 297 будет ходить по скорректированной схеме.

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