В новое общежитие Самарского университета въезжают первые новоселы

В понедельник, 23 декабря, губернатор Дмитрий Азаров поздравил молодых ученых, аспирантов и магистрантов Самарского университета с новосельем. Одно- и двухкомнатные квартиры они получили в новом общежитии вуза на улице Гая.

18-этажное здание на 90 квартир в непосредственной близости от главных корпусов и кампуса университета начали возводить в 2016 году. В какой-то момент строительство застопорилось, однако при поддержке губернатора здание было достроено по федеральной целевой программе развития образования Министерства образования и науки России.

В комфортные квартиры, оснащенные мебелью и бытовой техникой, уже начали заезжать молодые специалисты вуза — преподаватели, семейные аспиранты, магистранты. Во время посещения общежития Дмитрий Азаров и врио ректора Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Владимир Богатырев побывали на чаепитии у супругов Батровых.

Владимира — выпускника факультета двигателей летательных аппаратов и Дарью — выпускницу филфака университета свел Чемпионат мира по футболу 2018 года. Оба работали в волонтерском центре. Через два месяца после Кубка мира молодые люди сыграли свадьбу. Сейчас Владимир продолжает руководить волонтерским центром Самарского университета и планирует поступать в аспирантуру на кафедре АСЭУ. Стоит отметить, что молодой человек — из Тольятти, и почти десять лет прожил в общежитиях вуза. Получение отдельной квартиры от университета он воспринимает как настоящий подарок судьбы. "Благодаря федеральному министерству мы получили возможность жить в чудеснейших условиях. Не ожидал, что мне, как сотруднику вуза, дадут такое классное жилье", — делится Владимир. "Здесь хочется любить и творить", — добавляет его супруга Дарья.

Во время беседы Владимир поблагодарил главу региона за поддержку в конкурсе на формирование Окружных центров мобильности, занимающихся отбором и подготовкой волонтеров. С такой просьбой молодой человек обратился к Губернатору на встрече 8 ноября, и Дмитрий Азаров пообещал помочь. "Уверен, ваше письмо в поддержку размещения центра в Самарской области сыграло важную роль в нашей победе!", — подчеркнул Владимир. Глава региона пожелал ребятам обязательно продолжать добровольческую деятельность, но не забывать и о главной миссии каждой семьи — продолжении рода.

Съемную квартиру сменили на собственное жилье доцент кафедры конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов Олег Лукьянов, его супруга Анна и семимесячная дочь Вера. Для главы семейства важным фактором является близость к работе, а для Анны — развитая социальная инфраструктура района и близость Ботанического сада, где есть возможность гулять с дочерью.

"Высоко держать голову", "Верить в себя", "Никогда не сдаваться" — панно с такими позитивными слоганами — подарок друзей — висит на самом видном месте в квартире Сергея и Елены Шихановых. А предметы, связанные с космической тематикой (Сергей окончил СГАУ и трудится на РКЦ "Прогресс", Елена — доцент вуза), — любимые игрушки их сына Максима. После посещения Губернатора, у парнишки появилась еще одна — конструктор "Лего".