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Кино Культура

5 фильмов, просмотр которых не стоит откладывать на новый год

САМАРА. 24 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кинотеатр "Киномакс" рекомендует отдохнуть от новогодней суеты и приглашает посетить кинотеатр всей семьей. В эти выходные в кино сразу несколько премьер.

Фото: предоставлено АО "Киномакс"

Так с 26 декабря в прокат выходят российские фильмы "Союз спасения", "Холоп", "Иван Царевич и Серый Волк 4".

"Союз спасения" — это историческая драма о событиях, произошедших в Российской империи в декабре 1825 года. Среди главных героев фильма не только гвардейские офицеры, но и другие исторические персонажи, чьи судьбы и жизнь изменились из-за этих событий, как и судьба всей страны.

"Холоп" — это комедийная история о том, как отец решил проучить своего избалованного сына, выбрав для этого очень необычный способ. В главных ролях фильма Александр Самойленко, Милош Бикович, Мария Миронова, Александра Бортич, Иван Охлобыстин и другие. Звездный актерский состав и добрая смешная история — это, как известно, неизменные части хорошей комедии.

"Иван Царевич и Серый Волк 4" — новая часть мультфильма повествует о жизни в тридевятом царстве. Любимых героев ждут необычные новые музыкальные приключения. Отличная анимация для просмотра всей семьей.

Также в прокате фильм "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход". Эту картину уже посмотрели миллионы зрителей во всем мире и в России. Завершение многолетней саги в кинотеатре "Киномакс" можно посмотреть в формате IMAX 3D.

Для тех, кто хочет подарить своему ребенку первый поход в кино идеально подходит мультфильм для самых маленьких "Фиксики против кработов". Фиксики — маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Длительность мультфильма всего 50 минут — можно смело вести в кино малышей.



Посмотреть расписание сеансов и купить билет удобно на сайте кинотеатра "Киномакс".

При покупке билета онлайн обратите внимание, что теперь доступна онлайн-покупка продукции кинобара. Фирменный попкорн и напитки только онлайн вы можете купить со скидкой до 50%.

Адрес кинотеатра "Киномакс" в г. Самаре:

ул. Аэродромная, 47А, АВРОРА молл, 4 этаж, 8 (846) 250-07-32

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