Вечером во вторник центр Самары сковали многокилометровые пробки

Во вторник, 24 декабря, в шестом часу вечера, поисковик "Яндекс" обозначил в Самаре восьмибалльный уровень пробок, несколько важных магистралей окрасились в красный цвет, обозначающий автомобильные заторы.

Самая сложная ситуация сложилась в центре. Пробка, начинающаяся на ул. Полевой почти от ул. Молодогвардейской, доходила до ул. Мичурина и продолжалась по ней до ул. Клинической. А затор на ул. Владимирской, в обе стороны, начинался от ул. Мичурина и продолжался до ул. Пензенской. Пробка на ул. Маяковского, начинавшаяся от ул. Ленинской, доходила до ул. Коммунистической и продолжалась по ней до ул. Клинической. Затор на ул. Арцыбушевской начинался от ул. Маяковского и доходил до ул. Полевой.

Серьезно осложнено движение было и на Московском шоссе. Тут затор по направлению "из города" был от ул. Киевской до ул. Потапова, где было обозначено место ДТП. До этого же перекрестка затор по направлению "в город" на Московском шоссе начинался от ТЦ "Парк Хаус".

Затруднено движение было и на ул. Советской Армии. Там потоки транспорта с трудом продвигались от ул. Ново-Садовой до ул. Стара-Загора. На ул. Ново-Садовой пробки были местами, в частности у Постникова Оврага, от ул. Потапова до ул. Советской Армии. А пробка, начинавшаяся на ул. Ново-Вокзальной у перекрестка с ул. Ново-Садовой, продолжалась до Московского шоссе. В обратном направлении — от ул. Фадеева до Московского шоссе.

Проблемы с движением отмечались местами и на ул. Гагарина, ул. Авроры, пр. Кирова и других магистралях Самары.

При этом аварий в городе было обозначено немного. Кроме пересечения Московского шоссе и ул. Потапова, ДТП были показаны у пересечения улиц Академика Платонова и Ново-Садовой, на ул. Тухачевского — неподалеку от перекрестка с ул. Московской, на пересечении ул. 22-го Партсъезда и ул. Победы, а также у кольца Московского и Волжского шоссе. Сообщений о крупных авариях с тяжкими последствиями не поступало.