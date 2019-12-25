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Общество

К концу недели в регионе пойдет снег

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К исходу текущей рабочей недели в Самарской области станет немого теплее и пойдет снег, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

По данным синоптиков, в четверг, 26 декабря, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 градусов, местами до -17. Днем — -4…-9 градусов. Гололедица.

Но уже в пятницу и субботу в регионе будет облачно, пройдет небольшой снег. Ветер сменится на северный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12, днем — -3…-8 градусов. На дорогах гололедица.

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