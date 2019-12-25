В Самаре собирают средства на операцию пятимесячному малышу с редкой опухолью мозга

Никита Политов родился в Самаре в июле этого года. В полтора месяца ему диагностировали редкую опухоль головного мозга — гамартому гипоталамуса. Опухоль настолько редкая, что в России прооперировать Никиту никто не может. Мальчику требуется высокотехнологичная и дорогостоящая операция в США. Родители Никиты просят неравнодушных людей о помощи.

Опухоль головного мозга поражает центральную нервную систему Никиты. Заболевание является очень редким (1 случай на 200 тыс. здоровых детей) и в случае наличия приступов подлежит только операбельному лечению. Сейчас, по словам мамы Никиты, Елены Политовой, малыша мучают непрекращающиеся приступы эпилепсии.

"Каждый раз нам родителям, во время эпилептического статуса, необходимо вызывать скорую помощь, чтобы Никита остался жив, — говорит Елена. — Пульс во время приступа зашкаливает, сердце просто может не выдержать такой нагрузки. У ребенка садится зрение из-за приема противосудорожных препаратов, а из-за приема наркотических препаратов 3-й группы увеличивается в размерах печень".

Развивается Никита плохо, страдает и мучается каждый день. Приступы приходят и во время кормления, ребенок не может нормально спать. При этом, по словам родителей малыша, никакие лекарства не в силах убрать данные состояния. И что самое страшное, чем больше подобных сигналов запомнит мозг Никиты, тем сложнее его будет вылечить.

Семья Никиты просит помощи. Фонды им отказали, ссылаясь на то, что не работают с иностранными клиниками, а также по причине большого количества обращений. Семья осталась в безвыходном положении: стоимость операции составляет 106 373 $ — это примерно 6,8 млн рублей. Сумма для семьи неподъемная, хотя часть ее уже собрана.

Если вы хотите дать Никите Политову шанс на выздоровление, средства можно перевести его маме на карту: Сбербанк 4276 5400 3160 2265, Политова Елена Андреевна (номер телефона 8-927-709-67-62). Также на карту Альфа банка 4584 4328 1746 5777 или на карту отца мальчика: Сбербанк 4276 5400 4758 5991, Политов Андрей Валерьевич (номер тел. 8-927-694-62-70).

Поможет любая сумма!