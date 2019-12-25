У стадиона "Самара Арена" откроется Самарская Олимпийская Деревня

В субботу, 28 декабря, на "Последней миле" стадиона "Самара Арена" в 12:00 откроется Самарская Олимпийская Деревня - новый масштабный спортивный проект из 15 бесплатных спортивно-развлекательных площадок.

Жителей и гостей города ждут катки для взрослых и малышей, лыжная трасса с возможностью аренды оборудования, хоккейная площадка, площадка фан-керлинга, площадка для игры в юкигассен, Терем Снегурочки со сказочным квестом, две горки, арт-аллея снеговиков, гигантский кикер, аттракцион "Прыгни как Соболев", беговелы на лыжах, инклюзивный парк, фуд-корт и многое другое.

В 13:00 состоится выставочный хоккейный матч между детскими командами, а в 19:00 начнется детская дискотека. Затем группа EASY DIZZY исполнит самые популярные хиты AC/DC. Начало в 20:00.

Площадки будут работать с 28 декабря по 08 января с 12:00 до 22:00. 31 декабря здесь пройдет расширенная развлекательная программа с салютом, встречей Нового года и праздничным весельем.