16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре вечером Московское шоссе встало в многокилометровой пробке У стадиона "Самара Арена" откроется Самарская Олимпийская Деревня В Самаре собирают средства на операцию пятимесячному малышу с редкой опухолью мозга Депутаты Сызрани предлагают наказывать родителей за посещение детьми баров и секс-шопов В Железнодорожном районе более 2 тыс. жителей остались без воды

Общество

В Самаре вечером Московское шоссе встало в многокилометровой пробке

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Вечером 25 декабря на Московском шоссе в Самаре образовался затор от ул. Луначарского до ул. Ново-Вокзальной.

Не исключено, что формированию многокилометровой пробки способствовало ДТП с перевертышем. Как пишут очевидцы в соцсетях, на перекрестке с ул. Ново-Вокзальная набок свалился легковой автомобиль. В аварии якобы также участвовал трамвай. Точных данных о количестве столкнувшихся машин пока нет.

Также местные жители в соцсетях пишут о нескольких вечерних ДТП. В частности, напротив дома № 19 по ул. Партизанской легковой автомобиль столкнулся с трамваем, что затруднило движение. А на Ракитовском шоссе набок опрокинулась "Газель".

Данных о пострадавших в этих авариях пока нет. Обстоятельства ДТП устанавливают.

В поисковике "Яндекс" по состоянию на 19:45 в Самаре отмечен шестибалльный уровень пробок.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5