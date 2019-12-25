В Самаре вечером Московское шоссе встало в многокилометровой пробке

Вечером 25 декабря на Московском шоссе в Самаре образовался затор от ул. Луначарского до ул. Ново-Вокзальной.

Не исключено, что формированию многокилометровой пробки способствовало ДТП с перевертышем. Как пишут очевидцы в соцсетях, на перекрестке с ул. Ново-Вокзальная набок свалился легковой автомобиль. В аварии якобы также участвовал трамвай. Точных данных о количестве столкнувшихся машин пока нет.

Также местные жители в соцсетях пишут о нескольких вечерних ДТП. В частности, напротив дома № 19 по ул. Партизанской легковой автомобиль столкнулся с трамваем, что затруднило движение. А на Ракитовском шоссе набок опрокинулась "Газель".

Данных о пострадавших в этих авариях пока нет. Обстоятельства ДТП устанавливают.

В поисковике "Яндекс" по состоянию на 19:45 в Самаре отмечен шестибалльный уровень пробок.