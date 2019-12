Шарлот: "Поводом для песни может стать все, что угодно"

Еще несколько лет назад 21-летний самарский парень Эдуард Шарлот выступал в небольших клубах города со своей школьной группой The Way of Pioneers, учился в СГИК-е и вел аккаунт в Instagram, куда выкладывал собственные каверы на ЛСП, The Beatles, Пошлую Молли и так далее. Сегодня за плечами молодого музыканта участие в проекте "Песни на ТНТ", несколько сольных альбомов и тур по России.

Мы пообщались с Шарлотом и узнали, как он относится к хейту, что такое современная и популярная музыка и почему Самара — лучший город земли. — Во многих интервью ты рассказывал о том, как начинал свой путь в музыке. А как и почему ты решил принять участие в "Песни на ТНТ"? — Был такой период: осень, Самара, институт, проблемы. И что-то нужно было менять, чтобы проще было заниматься музыкой. А я только начал ей заниматься: вести инстаграм, активно писать музыку для проекта "Шарлот". Поэтому я решил бросить институт, ну как бросить — на две недели, и уехать жить в Петербург к другу в коммуналку. Параллельно с этим шел кастинг на "Песни" в Петербурге, Москве и в Екатеринбурге. Мне начали писать про это подписчики. Я относился очень холодно ко всей этой движухе: "Песни", "Голос". Считал, что это отстой, но по стечению обстоятельств подумал: "А почему бы и нет?" Сходил, прошел кастинг и в итоге все завертелось в очень классную историю. Я был доволен этим опытом. То есть, был доволен, что был там, не тем, что прошел до последнего тура отбора в команду. Я воспринимал это не как соревнование, а как что-то очень большое. И было круто участвовать в этом. — А что дал тебе это проект в плане развития? — Ну, я думаю, популярность и развитие две очень взаимосвязанные вещи. Популярность — это не только узнаваемость, это еще и развитие. А развитие открывает для тебя возможности. Я приобрел кучу возможностей благодаря "Песням". Как минимум, это связь с телеканалом ТНТ и Comedy Club Production. Они же организаторы, и после проекта наши отношения стали наполняться разными штуками. Думаю, это самое главное, что я получил в развитии истории. История не закончилась на этом, она продолжается. А так, это, конечно же опыт. Я никогда не работал на подобных площадках, где находятся 200 артистов, которых снимают три съемочных группы с тремя режиссерами. Это же п***ц (очень) круто! Я кайфовал от этого всего. Кайфовал от того, что мы могли 20 часов в сутки снимать, все время находиться на площадке. Я такое люблю. Не думаю, что таких подходов к съемке много у нас в стране. Это была офигенная точка, от которой я оттолкнулся. — У тебя недавно был тур. Расскажи, что нового для тебя в нем было? Как ты готовишься к концертам? — Поскольку я выступал один на сцене — играл на гитаре и фортепиано — не готовился вообще. Просто всегда пою дома, поэтому всегда в форме. Единственное, что я делал — менял список песен в программе, ненавижу повторяться. Терпеть не могу артистов, которые ездят с одной программой по городам или по миру. А таких… почти все. Короче, это отстой. В день концерта я менял программу — переставлял местами песни. Смотрел на город и место, в котором выступаю, проникался атмосферой и понимал, какая должна быть программа. Она не сильно отличалась, но для меня значительно. Самое интересное, что было — смотреть на людей в разных городах, наблюдать разницу между ними. Хочешь прикол? В Казани, когда был концерт, люди снимали, ну как всегда. Но главное, что меня поразило — все, кто снимал, не выложили в инстаграм ни одной сторис во время концерта. Концерт закончился, и они стали выкладывать. Это удивительно и говорит о культуре народа. Самое главное, что все поют, все участвуют. В каждом городе. А люди разные. Прикольно, короче. — Также в октябре ты выступил на "Вечернем Урганте". Как так получилось? Как прошли съемки и само выступление? — Толком не знаю, как меня позвали. Есть компания, с которой я сотрудничаю, и которая решает определенные вопросы, предоставляет мне определенные возможности. То ли они сами договорились, то ли "Ургант" через них позвал. Я знал, что меня пригласили на осень, но произошло все очень быстро. Мне позвонили и сказали: "Через четыре дня у тебя съемки". А я в Самаре еще. Срочно прилетел в Москву и сразу отсняли, потому что нужно еще было на концерт успеть. Ощущений никаких не получил. Было прикольно, что всего два дубля сняли и взяли в эфир первый. — Ты бы повторил подобный опыт выступления на каком-то шоу? — Конечно. Но с разными песнями и разными интересными штуками. Тут (на "Вечернем Урганте") я сыграл с музыкантами, которых вообще не знал, познакомился с ними за 20 минут до записи. Мы два раза прогнали "щеки" (песню "Щека на щеку") и начали выступать. — Есть ли телешоу или передачи, на которых ты бы очень хотел выступить или побывать гостем? — Ну, телешоу точное нет. Есть несколько музыкальных каналов на ютуб, где выступают артисты разные. Вот там поучаствовать мне было бы интересно. То есть на специализированной музыкальной площадке. Но это не русские площадки. Например, канал Colors. — А если бы тебя на интервью позвал Юрий Дудь, ты бы согласился? Он сейчас популярен, зовет молодых артистов… — Я думаю, бум у Дудя прошел еще года полтора назад. Вот тогда я хотел бы пойти, учитывая то, что еще был никем. А учитывая, что уже что-то есть за моей спиной, не сказал бы, что горю желанием. Есть куча других интересных интервьюеров сейчас на русском ютубе, можешь мне поверить. Они собирают просмотров, может, и меньше, но у них интервью не раз через раз, реально каждое интересно. А у Дудя, считаю, сейчас не каждое интервью даже профессиональное. Раньше, может, все было и скромнее, но он к каждому готовился. Было так интересно, каждое интервью — сенсация. Сейчас и гости странные… Немного не мое, короче. Но, если позовет, то пойду конечно. Но, думаю, был бы выбор — я бы выбирал. — А к кому именно ты бы хотел прийти на интервью? — Да я уже пришел к кому хотел. Ну как пришел, не совсем… — Как ты относишься к критике и хейту по отношению к себе и своему творчеству? — Когда человек что-то пишет по поводу меня или моего музла, я вправе реагировать, как хочу. Потому что я знаю себя и свою музыку, знаю, когда человек прав или неправ. Хейт — это глупость какая-то, это вообще незаконно. Какое право ты имеешь что-то плохое высказывать, кто ты такой? Я же не называю людей дерьмом в своих песнях. А мне люди говорят, что я дерьмо, например. Как к этому относиться? Мне наплевать на все комментарии эти. Мне важны люди, которые любят меня, и которых люблю я. А на остальное мне наплевать. — Что изменилось в твоей жизни с приходом известности, а главное, как это повлияло на тебя? — Не знаю. Думаю, что я известен и чуть-чуть это как-то повлияло. — То есть, Шарлот сейчас — это тот же Шарлот, что и Шарлот до "Песен" и тура? — Я думаю, что это тоже человек, конечно же, просто более опытный. Голову мне не сносило ни разу. Это было, когда я только начинал — пять лет назад, — в дурацких клубах. Тогда мне реально снесло голову от первых стремных вокальных успехов. Через полгода это закончилось и больше не повторялось. Это же глупо. Скажем так, артист — это профессия. И ты никогда не услышишь от реально больших артистов какой-то понт и что-то такое. Они всегда будут отдавать себе отчет, что это больше работа. От хайпа у них ничего не меняется, для них это не круто. — Хорошо, а что вдохновляет тебя на создание музыки и написание песен? Как это все происходит? — Странный вопрос, потому что это невозможно описать. Всегда по-разному. Нет такого, что я сажусь и специально пишу песню. Пишу всегда по настроению. Если его нет, делаю что-то другое. Если у меня настроение не просто высказаться другу, а вылить свои мысли в песню, то я выливаю их в песню. Поводом для песни может стать все, что угодно. — В интервью для Собаки.смр ты говорил, что хочешь снимать кино. А в интервью для The Village — что не видишь себя в будущем в качестве песенника-музыканта. Это как-то связано? — Хороший вопрос. Самому себе было бы сейчас интересно ответить. Не знаю, кем я буду и чем точно буду заниматься. Но мне хочется заниматься не только музыкой, но и киноиндустрией, может быть, в качестве режиссера, актера, а может быть — сценариста. Не знаю, но мне интересно углубиться в эту культуру. Буду ли я заниматься музыкой или вообще перестану — это больше эмоции, а не цель. Думаю, все будет круто в любом случае. — А почему именно кино? У тебя есть особенно любимые режиссеры и фильмы? — Фильмы здесь вообще ни при чем и режиссеры уж точно. Здесь речь идет о том, что киноиндустрия, наравне с музыкальной, является главным источником культуры. В любом уголке мира песня и фильм наиболее глубоко отразят все происходящее. Поэтому хочу попробовать себя в кино. Я понимаю, насколько это важно. Киноиндустрия — это не только режиссеры и фильмы. Вообще нет. — Чем ты занимаешься помимо музыки? — У меня часто проходят интервью и различные съемки. И это вообще никак не связано с музыкой! Я считаю, это абсолютно что-то другое. Вот этим и занимаюсь, потому что этого очень много. Еще я хожу на разные ютубовские каналы на разные шоу. Это не часто, но тоже как отдельная деятельность, которая очень мне нравится. Все это никак не связанно с музыкой. С музыкой связана только музыка. Даже концерты — не музыка. По факту, это просто презентация, реклама, что угодно. Музыка — это момент, когда ты ее пишешь. Я сейчас живу в Москве, а здесь все чем-то заняты. Здесь не скучно, всегда есть чем заняться. Например, тусовки различные. Не просто вписки, а реальные мероприятия: ивенты от каких-то брендов, встречи. Все это очень интересно. Такой вот движ. — Сейчас ты живешь в Москве. Почему выбрал для переезда именно этот город? — Первый город, который я выбрал, был Петербург. Но что-то он не выбрал меня, и я решил поехать в Москву. Я уезжал в Питер, но после "Песен" вернулся в Самару, закончить универ. У меня была цель: закончить универ, накопить бабла и переехать в Питер. Но в итоге, в конце года денег у меня не было, и я передумал. А поскольку, компания, с которой я сотрудничаю — в Москве, я приехал в начале этого лета познакомиться с ними и в конце лета уже переехал. Не было такого, что Москва — ван лав. Ну, сейчас я бы так сказал по отношению к Петербургу. Хотя настоящая любовь — это Самара. — А ты скучаешь по Самаре? Что для тебя в ней самое родное, любимое? — Конечно! Думаю, самое родное в Самаре — это воспоминания, люди и, конечно же, красота города. Я кучу кайфов ловлю от того, какая красивая природа у нас в Самаре. Климат, Волга — все это такое умиротворенное. Я люблю все это очень. — Ты говорил, что изначально выбрал Петербург, но он не выбрал тебя. В каком смысле? — Я просто гулял по Петербургу и увидел эту моду быть творческим. Это стремно, какой-то образ все. Потом я приехал на один день в Москву, прошелся по метро среди людей и понял: "Сто процентов переезжаю сюда". Мне хватило двух минут, чтобы понять это. За последний месяц я раз пять был в Петербурге. И каждый раз убеждаюсь, что сделал правильный выбор. Я люблю очень этот город, его людей — они классные, таких нигде больше нет, правда. Но просто немножко не мое. — А какие у тебя планы на ближайшее будущее, есть что-то грандиозное? — Конечно. В феврале планирую выпустить мини альбом, скорее всего, и весной — огромный тур. Это если из больших планов. — Что ты думаешь о современной музыке? Какие исполнители нравятся? — Что такое "современное"? Ну, то, что делают сейчас. Из того, что делают сейчас, мне не нравится ничего. А вот из того, что современное, чего очень мало, есть некоторые вещи. Но это раз в год. Послушаю что-нибудь, если понравится — добавлю себе в плейлист. Например, для меня открытие 19-го года — Гарри Стайлз, его сольный проект. Я считаю, он очень крутой и современный. Меня это очень сильное вдохновило. Это из зарубежных, а из русских — Алишер Моргенштерн, наверное. Потому что он молодец. — А в твоем понимании современная музыка — это что? — Это не та музыка, которая была в 20-м или 19-м веках. Знаешь, почему? Потому что раньше все пели об одном, и хватало на весь мир: ты спел о любви и все понимают, о чем это. Сейчас же все не так. Настоящая современная музыка должна отражать место, где ты вырос, находишься, должна отражать твою культуру. Песни, написанные сейчас, ничего не отражают. Они все как одна и об одном и том же. Это работало в 50-х — 60-х годах. Сейчас уже нет. А у нас это продолжается. Вернее, по такому принципу все идет не только в России, а во всем мире. Вся индустрия стала коммерциализированной, а не художественной. Это, грубо говоря, как фильмы. Есть художественные кинофильмы, а есть какая-то второсортная дешевая американская комедия. Вот хуже второсортной американской комедии ничего не может быть. То же самое становится и с современной музыкой так называемой, с музыкой, которая пишется сейчас. Для меня это разные вещи — музыка, которая пишется сейчас, и современная музыка. — Скажи, ты хотел бы с кем-нибудь записать фит? — Нет. Ну Моцарт. Потому что он крутой был. Вообще, нет, конечно. Делать фиты — не самое крутое. Круче познакомиться и провести с музыкантом время, как с обычным человеком. Это такая тема, которую поймут только артисты. Нормальные артисты, а не дурачки, которые хотят кучу фитов. — Многие относят тебя к жанру популярной музыки. Как ты относишься к этому и самому жанру? — Так я же сам отнес себя к этому жанру. Это в моем представлении и понимании поп-музыка. Она, как мне кажется, не то чтобы должна быть такой, нет. Просто мне так нравится, для меня это поп-музыка. Я пишу именно ее. Не андеграунд или рок, хип-хоп. В принципе, поп-музыка — это часть поп-культуры, это история. Здесь и сейчас. Она должна четко отражать, что происходит и о чем говорят. Отражать, как ты выглядишь именно сейчас. Чтобы через 20 лет твои дети послушали песни и поняли, о чем ты переживал и чем жил. Только не прямым текстом говорить: "Власть говно! Проблемы!" Нет, это же музыка — все возвышенно. В этом и весь прикол. Поп-культура отвечает за то, чтобы в возвышенном состоянии рассказать о действительности. Это не поп-культура — говно, а масса так живет. Но есть и хорошее, его много. Поэтому мне это интересно. — Ты сказал, что поп-культура отражает "сейчас". А как ты относишься к тому, что сейчас очень много политики везде? — В Москве, в моих кругах никто не говорит о политике. Не знаю, где об этом говорят и кому это вообще интересно. Конечно же в любом городе, кроме Москвы, в провинции все хуже. Поэтому там и будут говорить о политике. Я пока никак не сталкивался с этим. Мне не наплевать на проблемы. Просто я, честно говоря, такой пассивный пользователь, не шарю за политику. Можно же не разбираться в политике, но видеть, что не так, и бороться с этим по-другому. Те, кто топит за политику, и те, кто — за антиполитику, не правы. Нужно топить за себя, за то, чтобы хорошо было все. И не скидывать ни на кого свои проблемы. — А как ты относишься к самарским музыкантам? — Очень круто. Все мои друзья в Самаре — музыканты. Все! И я считаю, это самые классные музыканты, которых я знаю. Их музыка мне нравится больше, чем любая другая. — Чем же именно эта музыка для тебя особенная? — Она мне очень близка, мне близки эти люди. Я хорошо их знаю и поэтому чувствую их музыку. Навряд ли бы человек стал мне другом, музыкант стал мне другом, если бы мне не понравилось его музло. Если бы я не понял, о чем оно, или увидел бы в нем какую-то ложь, тогда я бы точно не подпустил человека к себе. И поскольку у них а****я (крутая) музыка, они стали моими друзьями. А я — их, поскольку у меня крутая музыка. Нас это и связало… Самара — лучший город земли!