Катера-амфибии начали работу на маршруте "Самара — Рождествено"

С четверга, 26 декабря, судна на воздушной подушке начали осуществлять перевозку пассажиров по маршруту "Самара (Речной вокзал) — Рождествено", сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

Из Самары амфибии будут отправляться с 8:00 до 16:00 с интервалом в 20 минут. На Проран зайдут судна отправлением в 10:00 и 15:00. Из Рождествено в Самару можно будет уехать с 08:20 до 17:00. Интервал движения также составит 20 минут.

В СРПП уточняют, что данное расписание является временным и действует в условиях полного ледостава. В расписании могут возникнуть изменения в связи с ухудшением ледовой и гидрометеорологической обстановки.