Самарец дошел до Верховного Суда, чтобы отказаться от ребенка

Из Верховного Суда РФ в Самару на рассмотрение вновь отправили гражданское дело по иску Василия Г. об оспаривании отцовства.

Проблемы с зачатием детей у семьи Василия начались давно, а в 2015 г. пара заключила договор с клиникой, оказывающей медицинские услуги в сфере репродукции. Первая попытка ЭКО не увенчалась успехом. В августе 2016 г. Василий выдал жене доверенность, которой уполномочил ее быть его представителем в медорганизациях.

В результате через пару месяцев женщина от своего имени и от имени мужа подписала дополнительное соглашение с медицинской компанией и дала согласие на использование биоматериалов донора.

Тогда Василию и в голову не пришло, что супруга вознамерится принести в дом чужого ребенка. В 2017 г. женщина родила, в свидетельство о рождении девочке вписали Василия.

Жена с тещей уверяли мужчину, что дочка похожа на отца, знакомые также находили между ними сходство. А когда пришло время платить клинике за хранение замороженных сперматозоидов, из медицинских документов мужчина случайно узнал, что при ЭКО был использован биоматериал донора.

Чтобы убедиться в обмане, Василий заказал генетическую экспертизу и убедился. Мужчина решил развестись с женой и не платить алименты на содержание ребенка, за появление которого на свет он уже отдал более полумиллиона рублей.

Адвокаты подали несколько исков: о признании договора с клиникой незаключенным, о признании доверенности недействительной и об оспаривании отцовства. Первые два иска были проиграны, потому что оказание услуг не гарантирует желаемого результата, так как это не договор подряда. К нотариусу также не может быть претензий, тем более что выданная доверенность так и не была отменена. А вот отказ апелляционной инстанции облсуда в исправлении записи в свидетельстве о рождении девочки Верховный Суд нашел возможным пересмотреть.

Столичные судьи решили, что выводы судов первой и апелляционной инстанций сделаны с существенным нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ними нельзя. Согласно Семейному кодексу, права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. И если Василий дал согласие на лечение методом ЭКО, то он не может в суде ссылаться на то, что ребенок ему генетически не родной.

Пленума ВС уточняет, что согласие это должно быть добровольным и осознанным. Истец же не давал личного согласия на использование донорского биоматериала, ведь для чего-то он сдавал свой. Об этом в суде первой инстанции заявил и "представитель ЗАО "Медицинская компания ИДК" указав, что истцу не сообщили об использовании донорского материала, а из пояснений ответчицы также следует, что при обсуждении такой возможности с истцом точного ответа получено не было".

Эти обстоятельства Верховный Суд назвал юридически значимыми, но их оставили без внимания и не дали правовой оценки. Кассационную жалобу несостоявшегося отца удовлетворили. Теперь Промышленный райсуд Самары должен еще раз рассмотреть иск Василия Г. и принять новое решение.