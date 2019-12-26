Министерство энергетики и ЖКХ напоминает о правилах безопасности при использовании газового оборудования

Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области в преддверии новогодних праздников напоминает гражданам о правилах пользования газом в быту и призывает уделить особое внимание исправности газового оборудования и системы вентиляции в квартире или доме.

Так, продолжительная работа принудительной вытяжки над плитой и вытяжного вентилятора, вмонтированного в вентиляционный канал ванной комнаты, в период работы газового проточного водонагревателя (колонки) без доступа воздуха (при закрытых пластиковых окнах) приводит к обратной тяге в дымоходе. Как следствие — продукты сгорания попадают в помещение и вызывают отравление находящихся в квартире людей и животных.

Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха. При вдыхании вызывает кислородное голодание и приводит к смерти человека менее чем через три минуты.

Причины отравлений (в совокупности):

установка принудительной вытяжки над плитой и (или) вентилятора;

обратная тяга в дымоходе проточного водонагревателя;

самовольный перемонтаж систем вентиляции и дымоудаления;

обледенение или засор дымоходов;

неработающая (отсутствующая) автоматика безопасности используемого оборудования, закрытые шиберы (заслонки для регулирования тяги).

Как уберечь себя и своих близких:

демонтировать принудительную вытяжку (вентилятор) и пользоваться колонкой только при открытом окне;

проверять тягу перед розжигом колонки (или котла) и во время ее работы каждые 30 минут: поднести полоску бумаги к смотровому окну водонагревателя — пользоваться газовым прибором можно, только если полоска бумаги отклонилась в сторону водонагревателя;

установить сигнализатор на загазованность угарным газом;

установить приточный стеновой вентиляционный клапан;

работы по монтажу и демонтажу газового и вентиляционного оборудования поручать официально специализированной газовой компании.

Признаки отравления угарным газом человек испытывает следующие симптомы: головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата, расстройства слуха, зрения.

При отравлении угарным газом необходимо вывести человека на свежий воздух. Если начинается озноб, падает температура, укутайте потеплее, напоите сладким чаем — и вызовите скорую помощь.

Если вы хотите проверить газовое оборудование, обращайтесь в газораспределительную организацию, с которой у вас заключен договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.