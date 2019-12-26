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Образование Общество

27 декабря в Самаре распределят свободные места в детсадах

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 27 декабря распределят свободные места в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе в детских садах № 87, 462, 4.

Городской департамент образования рекомендует родителям до 26 декабря проверить указанные в заявлении данные на портале образовательных услуг (в разделе "Поиск заявлений"). Если в заявлении оказались неточности и утратившие силу сведения, необходимо обратиться в МФЦ.

Информация о свободных местах размещена на портале образовательных услуг (в разделе "Образовательные организации").

Родители имеют право выбрать предпочитаемые дошкольные учреждения с учетом образовательных программ (не более пяти).

Распределение свободных мест проводится в автоматизированном порядке на основании следующих критериев: наличия у родителей ребенка права на внеочередное, первоочередное предоставление места, даты регистрации ребенка в электронном реестре, возраста ребенка на 1 сентября 2019 г., направленности группы, желаемой даты зачисления не позднее 27 декабря 2019 года.

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