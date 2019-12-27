В Самарской области на выходных прогнозируется снег

В конце рабочей недели теплый фронт южного циклона вызовет в отдельных районах Самарской области небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу днем, 27 декабря, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C. Гололедица.
В субботу, 28 декабря, ночью местами небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Гололедица. Днем местами небольшой снег. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха -5...-10 °C. Гололедица.
В воскресенье, 29 декабря, прогноз погоды аналогичный предыдущим суткам.