В Самаре и по области ожидается сильный гололед

По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в субботу, 28 декабря, с ночи в Самаре и Самарской области местами ожидается сильный гололед (6-19 мм), в том числе и на дорогах. Объявлен желтый уровень опасности.

Чтобы избежать травм и происшествий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует соблюдать правила безопасности: выходить на улицу в удобной обуви, по льду передвигаться медленно, стараться идти по песку, который рассыпают на улицах, обходить места с наклонной поверхностью.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, усилить контроль за техническим состоянием автомобиля и по возможности отказаться от дальних поездок.