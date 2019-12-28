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Общество

В Самаре и по области ожидается сильный гололед

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации ФГБУ "Приволжское УГМС", в субботу, 28 декабря, с ночи в Самаре и Самарской области местами ожидается сильный гололед (6-19 мм), в том числе и на дорогах. Объявлен желтый уровень опасности.

Чтобы избежать травм и происшествий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует соблюдать правила безопасности: выходить на улицу в удобной обуви, по льду передвигаться медленно, стараться идти по песку, который рассыпают на улицах, обходить места с наклонной поверхностью.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Водителям следует быть предельно осторожными и внимательными на автодорогах, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, усилить контроль за техническим состоянием автомобиля и по возможности отказаться от дальних поездок.

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