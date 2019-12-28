"Вторжение" в Киномакс

Начать 2020 год сеть кинотеатров Киномакс в АВРОРА молл предлагает с фантастического экшена "Вторжение" Федора Бондарчука. Главным достоинством этого фильма являются, безусловно, спецэффекты, поэтому смотреть "Вторжение" лучше всего на экране IMAX. На больших экранах уже с 1 января.

В сети кинотеатров Киномакс в АВРОРА молл 25 декабря состоялся предпоказ главного фантастического экшена отечественного производства 2020 года — "Вторжение". Это вторая глава истории про Юлю Лебедеву, полюбившую инопланетянина, ее отца — генерала, который всеми силами старается уберечь дочь, и про Артема, запутавшегося в ненависти и любви.

Каст ленты собрал лучших из популярнейших актеров — Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков и, конечно, символ современного массового кинематографа, Александр Петров. Вести всех актеров в мире противостояния между якобы добрыми инопланетянами и людьми вызвался режиссер Федор Бондарчук.

Он успешно запустил в 2017 году первую часть истории — "Притяжение", которая собрала в кинопрокате более 1 млрд руб., ему ее и заканчивать. В новом фильме будут расставлены все точки над "i", и зрители наконец-то узнают кто лучше — противоречивые люди, способные как на любовь, так и на ненависть, или инопланетяне, которые руководствуются только расчетом.

Бондарчук смело решается снимать дорогостоящие фильмы для очень узкой аудитории. Фантастический экшен про инопланетян и современную скучающую девушку с отцом-генералом, из-за которой накрывает то Чертаново, то Москву-сити, будет интересна, в первую очередь, ребятам 12-17 лет. Для них здесь есть все: любовь до гроба, слишком навязчивые родители, новые технологии, желание улететь в космос и орущий Александр Петров.

Все это приправлено огромным количеством спецэффектов, когда земля сходится с небом, в прямом смысле этого слова, а автомобили в центре Москвы управляются с космического корабля.

Не обошли создатели фильма и злободневные темы — так зрителям показывают как легко манипулировать цифровыми технологиями и создавать фейки, и как важно всегда поддерживать живое человеческое общение.

В фильме есть несколько актеров, которые не полагаются только на спецэффекты, но и пытаются играть — это, конечно, Владимир Меньшиков и Александр Петров. Владимиру Меньшикову досталась роль генерала, который умудряется своей постоянной опекой не вызвать ненависть у молодого поколения, но в тоже время найти отклик в сердцах всех родителей.

Александру Петрову выпала роль "горбуна", практически как в "Соборе Парижской Богоматери". То, что его персонаж остался жив, не является спойлером, так как он мелькает в трейлере фильма, и в самой ленте появляется в первых десяти минутах. Его герой Артем пережил инсульт и теперь лишен возможности полноценно двигаться, но это перед персонажем не ставит преград, хотя артисту приходится очень сложно отыгрывать ограничения на крупном плане.

За инопланетян в фильме отвечает персонаж Риналя Мухаметова — Харитон. Его зрители тоже увидят в самом начале ленты. Он живет в деревеньке, выращивает огород, и мечтает поскорее улететь в космос с любимой Юлей, где их никто не найдет. Инопланетяне, конечно, трудный противник для человечества. Но за человечеством такие сложные скиллы, как сомнение, взаимопомощь, жертвенность и распитие водки. Все это пригодится главным защитникам планеты во "Вторжении".

В фильме можно увидеть и не совсем привычных актеров. Например, бездушно лупящего собаку с искусственным интеллектом профессора играет Константин Богомолов. Звезда авторского кино Юрий Борисов играет верного солдафона. А Сергей Гармаш уже по привычке отвечает за страну.

Удастся ли Юле улететь с Харитоном с этой планеты, и поможет ли им в этом Артем, можно посмотреть с 1 января в сети кинотеатров Киномакс в АВРОРА молл.