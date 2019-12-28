В Самаре открывается пять ясельных групп для детей до 3 лет

В Самаре планируется открыть пять ясельных групп в нескольких районах города. Их будут посещать дети до 3 лет.

Группы откроются во встроенных детских садах на первых этажах жилых домов по следующим адресам:

ул. Чапаевская, 232А на 40 мест в Ленинском районе (МБДОУ "Детский сад № 69" г. о. Самара);

мкр. Крутые Ключи, 37 на 40 мест в Красноглинском районе (МБДОУ "Детский сад № 1" г. о. Самара);

пос. Мехзавод, квартал 1, 31 на 20 мест в Красноглинском районе (МБДОУ "Детский сад № 362" г. о. Самара);

ул. Физкультурная, 103 на 82 места в Советском районе (МБДОУ "Детский сад № 275" г. о. Самара);

ул. Аэродромная, 111 на 53 места в Советском районе (МБДОУ "Детский сад № 328" г. о. Самара).

Распределение свободных мест в детсады состоится 31 декабря в 09.00 и будет проводиться в автоматизированном порядке.

Для постановки ребенка в очередь или добавления в уже зарегистрированное заявление данных образовательных учреждений необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о рождении ребенка, а также документом, подтверждающий льготу (при ее наличии).

При постановке в очередь специалисту МФЦ необходимо указать и адрес детского сада.