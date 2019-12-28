Хирурги самарской клиники провели уникальную операцию

До недавнего времени желчекаменную болезнь в случаях, когда медикаментозное лечение уже не эффективно, лечили удалением желчного пузыря вместе с камнем. Самарские хирурги опробовали новую технологию, которая позволяет удалить камень при сохранении органа.

В одну из самарских клиник обратился пациент с желчекаменной болезнью, выявленной в ходе ультразвукового исследования. Заболевание коварно тем, что может долгое время не проявлять себя, а ее приступ — привести к серьезным осложнениям. Современная медицина считает, что наличие даже одного приступа — прямое показание к удалению желчного пузыря. Иных методик ранее не предлагалось. Однако самарские хирурги опробовали новую технологию, которая позволяет удалить камень из мини-доступа при сохранении самого органа.

"Есть два условия для проведения такой операции — это отсутствие приступов и желчный пузырь, сохранивший свою функцию, — пояснил заведующий стационаром клиники, хирург Евгений Лисин. — Наш пациент согласился на такое вмешательство. Операция по извлечению камня прошла успешно, но мы не торопили события. Прошел месяц, и уже после контрольного приема и УЗИ, которые показали, что орган полностью функционирует, мы можем сказать: невозможное — возможно".

Наблюдение за пациентом продолжается, он остается на контроле, однако уже сейчас можно говорить о том, что это достойная альтернатива холецистэктомии. Ведь удалить орган проще, но сохранить его — важнее.