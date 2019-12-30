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Общество

В новогоднюю ночь в Самарской области будет идти снег

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник новая порция теплого атлантического воздуха устремится на Европейскую территорию России. И в Самарском регионе в предпраздничный день погода начнет резко меняться: ветер сменит направление на юго-западное и усилится, пойдет снег, а температура воздуха повысится, сообщает Приволжское УГМС.

В понедельник, 30 декабря, облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха -10...-15 °C.

Во вторник, 31 декабря, ночью местами небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -12...-17 °C. Днем снег, местами сильный, метель. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C.

В среду, 1 января, ночью облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с.
Температура воздуха -2...-7 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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