В новогоднюю ночь в Самарской области будет идти снег

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Во вторник новая порция теплого атлантического воздуха устремится на Европейскую территорию России. И в Самарском регионе в предпраздничный день погода начнет резко меняться: ветер сменит направление на юго-западное и усилится, пойдет снег, а температура воздуха повысится, сообщает Приволжское УГМС.