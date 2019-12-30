Новый год — лучшее время для того, чтобы начать что-то с чистого листа, а для детей — еще и ожидание волшебства и чудес. Такое праздничное настроение жителям района "Кошелев-Проект" дарит Владимир Доппельт, который на время праздников перестает быть простым учителем технологии в школе №7 и превращается в Деда Мороза:

"Это непередаваемые чувства, когда дети видят меня в новогоднем костюме: кричат, смеются, топают, хватают за варежку — сразу на душе становится так легко и тепло, — поделился Владимир. — Самое важное в моей работе — это улыбки детей".

Завершает проект "Жизнь в стиле К" в этом году новый выпуск с местным Дедом Морозом. Владимир рассказал, почему переехал жить в "Кошелев-Проект", как устроился работать в школу и почему именно он стал главным волшебником этого района.