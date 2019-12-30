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Общество

Дед Мороз и Снегурочка развлекут гостей Самарской Олимпийской Деревни

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 декабря, как и каждый день в период с 28 декабря по 8 января, Самарская Олимпийская Деревня начинает работу в 12:00. Для самых маленьких на главной сцене праздничная анимационная программа. Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники увлекут ребят в динамичную историю, покажут зажигательные музыкальные номера, проведут веселые старты.

В 14:00 состоится показательный забег на собачьих упряжках.

В 17:00 стартует фан-аттракцион "Рогатка", на котором можно, собрав команду, "выстрелить" одним из участников дальше всех и получить приз — билеты на концерт группы "Руки вверх".

Да, кстати, еще выиграть билеты можно во время вечернего концерта. 

Самарская Олимпийская Деревня — идеальное место для того, чтобы накануне самого волшебного праздника отвлечься от суеты и забот, взять детей, внуков и погрузиться в сказочную атмосферу на территории Самарской Олимпийской деревни на последней миле стадиона "Самара Арена".

На территории парка гостей ждут 15 бесплатных площадок для того, чтобы с головой окунуться в зимний активный отдых, ведь только здесь: аллея-каток с возможностью взять инвентарь напрокат; лыжная трасса для классического и конькового хода с подсветкой в вечернее и ночное время и с прокатом инвентаря; горки; интерактивные, развлекательные площадки "Юкигассен", "Прыгни как Соболев", "Гигантский кикер" и др.

Развлечения для детей: Терем Снегурочки; трасса для беговелов; детский каток; инклюзивный парк; живой уголок с пони и оленями и др.

Также для посетителей Деревни установлены теплые боксы, где можно комфортно переодеться, переобуться в лыжи или коньки и фуд-корт, где можно перекусить, нагуляв аппетит на наших площадках.

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