В новогодние каникулы на пл. Куйбышева пройдут гуляния, дискотеки и старты

С 27 декабря по 8 января с 20:00 до 22:00 впервые на площади им. В. В. Куйбышева пройдет ежедневная зажигательная новогодняя дискотека с Ди-Джеем Морозом. Музыкальные треки будут сопровождаться световым шоу на елочных конструкциях.

В ежедневной программе компанию Ди-Джей Морозу составят ведущий шоу и группа танцевальной поддержки в новогодних костюмах. Гостями Ди-Джей Мороза станут Деды Морозы из регионов России и других стран (якутский Чысхаан, татарский Кыш Бабай, финский Йоллупукки, Санта Клаус, мордовский и чувашский Деды Морозы).

7 января 2020 года в 14:00 на площади им. В. В. Куйбышева будут организованы рождественские гуляния в народных традициях, концерт творческих коллективов.

Для любителей активного отдыха на площади им. В. В. Куйбышева оборудованы два катка с прокатом коньков, теплыми раздевалками и камерами хранения. Каток для массового катания расположен со стороны ул. Вилоновской, ледовая площадка для хоккейных соревнований со стороны ул. Красноармейской.

В период новогодних каникул с 17:00 до 19:00 на хоккейном катке со стороны ул. Красноармейской будут организованы "Новогодние старты":

2 января — День хоккея.

3 января — День фигурного катания. Проведение мастер-класса по фигурному катанию.

4 января — День фигурного катания.

5 января — Любительский турнир по хоккею в валенках для всех желающих.

6 января — День фигурного катания.

7 января — День кёрлинга. Открытая показательная тренировка по кёрлингу.

8 января — День хоккея. Открытие городских соревнований по хоккею "Золотая шайба".

На территории, прилегающей к улице Красноармейской, со 2 по 8 января будут организованы спортивные активности на свежем воздухе:

— площадка "Зимние забавы" (аттракционы "Крестики-нолики", "Точный гол", "Дартс-мяч", "Баскетбол", "Гигантский боулинг");

— площадка "Лабиринт";

— площадка "Лазертаг".

Обновленная усадьба Самарского Деда Мороза будет работать и 31 декабря, и все новогодние каникулы. Посетителей ожидает анимационная программа. К созданным ранее станциям "Зима", "Волшебный дуб и умная Сова", "Избушка на курьих ножках и Баба Яга" добавляется сказочная станция "Мышелавка" — кладовая символа наступающего года — Мыши.

График работы усадьбы Самарского Деда Мороза:

30 декабря с 12.00 до 20.00

31 декабря — с 12.00 до 16.00

1 января с 16.00 до 20.00

2 — 8 января с 12.00 до 20.00

Технический перерыв с 16.00 до 17.00.

На площади им. В. В. Куйбышева будет работать деревянная горка для бесплатных катаний на тюбингах. Посетить горку можно ежедневно с 22 декабря по 1 марта с 10.00 до 22.00.