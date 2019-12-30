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Общество

В новогодние каникулы на пл. Куйбышева пройдут гуляния, дискотеки и старты

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 27 декабря по 8 января с 20:00 до 22:00 впервые на площади им. В. В. Куйбышева пройдет ежедневная зажигательная новогодняя дискотека с Ди-Джеем Морозом. Музыкальные треки будут сопровождаться световым шоу на елочных конструкциях.

В ежедневной программе компанию Ди-Джей Морозу составят ведущий шоу и группа танцевальной поддержки в новогодних костюмах. Гостями Ди-Джей Мороза станут Деды Морозы из регионов России и других стран (якутский Чысхаан, татарский Кыш Бабай, финский Йоллупукки, Санта Клаус, мордовский и чувашский Деды Морозы).

7 января 2020 года в 14:00 на площади им. В. В. Куйбышева будут организованы рождественские гуляния в народных традициях, концерт творческих коллективов.

Для любителей активного отдыха на площади им. В. В. Куйбышева оборудованы два катка с прокатом коньков, теплыми раздевалками и камерами хранения. Каток для массового катания расположен со стороны ул. Вилоновской, ледовая площадка для хоккейных соревнований со стороны  ул. Красноармейской.

В период новогодних каникул с 17:00 до 19:00 на хоккейном катке со стороны ул. Красноармейской будут организованы "Новогодние старты":
2 января — День хоккея.
3 января — День фигурного катания. Проведение мастер-класса по фигурному катанию.
4 января — День фигурного катания.
5 января — Любительский турнир по хоккею в валенках для всех желающих.
6 января — День фигурного катания.
7 января — День кёрлинга. Открытая показательная тренировка по кёрлингу.
 8 января — День хоккея. Открытие городских соревнований по хоккею "Золотая шайба".

На территории, прилегающей к улице Красноармейской, со 2 по 8 января будут организованы спортивные активности на свежем воздухе:
— площадка "Зимние забавы" (аттракционы "Крестики-нолики", "Точный гол", "Дартс-мяч", "Баскетбол", "Гигантский боулинг");
— площадка "Лабиринт";
— площадка "Лазертаг".

Обновленная усадьба Самарского Деда Мороза будет работать и 31 декабря, и все новогодние каникулы. Посетителей ожидает анимационная программа. К созданным ранее станциям "Зима", "Волшебный дуб и умная Сова", "Избушка на курьих ножках и Баба Яга" добавляется сказочная станция "Мышелавка" — кладовая символа наступающего года — Мыши.

График работы усадьбы Самарского Деда Мороза:
30 декабря с 12.00 до 20.00
31 декабря — с 12.00 до 16.00
1 января с 16.00 до 20.00
2 — 8 января с 12.00 до 20.00
Технический перерыв с 16.00 до 17.00.

На площади им. В. В. Куйбышева будет работать деревянная горка для бесплатных катаний на тюбингах. Посетить горку можно ежедневно с 22 декабря по 1 марта с 10.00 до 22.00.

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