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Общество

В Самарской Олимпийской деревне будут праздновать Новый год до 3 часов утра

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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31 декабря Самарская Олимпийская деревня будет работать по-праздничному долго — до 3 часов утра. В 12:00 на лыжне стартует забег уходящего года — участники пройдут на беговых лыжах дистанцию более 5 км. Каждый участник забега получит памятную медаль.

Фото: samaraarena.events

В это же время (с 12:00 до 14:00) на Главной сцене пройдет традиционная ежедневная анимационная программа для детей с участием спортивных Деда Мороза и Снегурочки и лесных жителей.

На всей территории до 21:00 работают 15 бесплатных игровых площадок и аттракционы.

В 20:00 до 3:00 на главной сцене пройдет 7-часовая праздничная программа "Встречаем Новый год!". Гостей парка ждет большой концерт, дискотека для детей и взрослых, подарки и призы.

Ответственные за новогоднее настроение:
Барабанное шоу  Loud Street Girl
Квартет саксофонистов "Наши люди"
Электрофолк-трио NeZabava
Певческий ансамбль "Добро"
Музыкальный перфоманс "Пластилиновый Дождь"
Кавер-группы "ЭкватОр и "КАрица"
Дуэт "Матреха"

Далее гостей Олимпийской деревни поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а в 1:30 грянет новогодний салют из 4600 залпов.

Вести шоу будут Александр Чумак и Игорь Журавель.

Для того, чтобы было легко добраться до Самарской Олимпийской деревни, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные теплые боксы.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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