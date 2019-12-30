В Самарской Олимпийской деревне будут праздновать Новый год до 3 часов утра

31 декабря Самарская Олимпийская деревня будет работать по-праздничному долго — до 3 часов утра. В 12:00 на лыжне стартует забег уходящего года — участники пройдут на беговых лыжах дистанцию более 5 км. Каждый участник забега получит памятную медаль.

В это же время (с 12:00 до 14:00) на Главной сцене пройдет традиционная ежедневная анимационная программа для детей с участием спортивных Деда Мороза и Снегурочки и лесных жителей.

На всей территории до 21:00 работают 15 бесплатных игровых площадок и аттракционы.

В 20:00 до 3:00 на главной сцене пройдет 7-часовая праздничная программа "Встречаем Новый год!". Гостей парка ждет большой концерт, дискотека для детей и взрослых, подарки и призы.

Ответственные за новогоднее настроение:

Барабанное шоу Loud Street Girl

Квартет саксофонистов "Наши люди"

Электрофолк-трио NeZabava

Певческий ансамбль "Добро"

Музыкальный перфоманс "Пластилиновый Дождь"

Кавер-группы "ЭкватОр и "КАрица"

Дуэт "Матреха"

Далее гостей Олимпийской деревни поздравят Дед Мороз и Снегурочка, а в 1:30 грянет новогодний салют из 4600 залпов.

Вести шоу будут Александр Чумак и Игорь Журавель.

Для того, чтобы было легко добраться до Самарской Олимпийской деревни, запущены 3 бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные теплые боксы.