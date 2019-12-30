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Упавший в цирке в Тольятти канатоходец: "Я люблю свое дело и рискую для зрителей"

ТОЛЬЯТТИ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Корреспонденту Волга Ньюс удалось пообщаться с артистом-канатоходцем цирка-шапито Династии Довгалюк Сергеем Макаровым.

Их труппа сейчас представляет в Тольятти программу "Новогодние чудеса". 27 декабря во время выступления Сергей упал с каната на манеж с высоты около 4 м. Его увезли в тольяттинскую городскую больницу, где он теперь проходит лечение.

После происшествия в соцсетях появились видеоролики. Люди высказывали версии о том, что канатоходец получил переломы и его состояние тяжелое. Однако в разговоре с корреспондентом Волга Ньюс Сергей опроверг все жуткие версии последствий падения.

"Меня обследовали полностью, травм серьезных, таких как переломы, у меня не обнаружено, иду на поправку, — рассказывал Сергей. — В данный момент у меня все хорошо, все отлично, дня через четыре, возможно, уже выпишусь".

На вопрос о выступлениях без страховки Сергей сказал, что это его личное решение.

"Это же жизнь цирка. Если цирковой артист не болеет своим делом, зачем ему тогда идти, выступать, рисковать. А если человек болеет цирком, как например, я болею своим делом, люблю свое дело, я конечно выйду и буду рисковать. Выступаю на свой страх и риск. Мне удобно так работать. У меня все трюки выполняются без страховки. Она мне не нужна. Она мне будет мешать".

Сергей рассказал, что работает в цирке уже около 10 лет, а непосредственно в этой труппе уже второй год.

"Меня тренировал опытный канатоходец, профессионал своего дела. Когда я впервые залез на канат, мне все понравилось и я понял, что это мое. Сразу стал ходить", — рассказал Сергей.

Сергей пооткровенничал, сказав, что у него уже были падения, но не такие серьезные как сейчас. "Без этого никак", — пояснил артист.

И это падение его не остановило. После лечения Сергей снова собирается продолжить карьеру канатоходца и не мыслит без цирка свою жизнь. Его поддерживают коллеги и родственники, жена — воздушная гимнастка из этой же цирковой труппы и двое детей.

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