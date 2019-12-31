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Общество

Госавтоинспекция предупреждает водителей о сложной дорожной обстановке в Самарской области

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории Самарской области прогнозируется обильное выпадение снега и гололед. Водителям стоит быть осмотрительными, совершая поездки.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим, соответствующий конкретным погодным условиям, дистанцию и боковой интервал. Автомобилистам следует строго выполнять предписания дорожных знаков и разметки, а также избегать резких маневров.

В условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, а тормозной путь увеличивается, в связи с чем в местах возможного появления пешеходов необходимо проявлять особую внимательность, снижая скорость вблизи пешеходных переходов вплоть до полной остановки транспортного средства.

Пешеходам также рекомендуется быть осторожными и дисциплинированными при переходе проезжей части. В темное время суток обозначать себя световозвращающими элементами.

Дополнительно сообщаем, что в сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения ГИБДД.

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