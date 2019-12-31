В центре Самары частично запретят останавливаться и парковаться 31 декабря

В Самаре 31 декабря изменится схема движения на нескольких улицах в центре города.

Остановка и стоянка будет запрещена на следующих участках:

— на ул. Фрунзе, от ул. Комсомольской до ул. Некрасовской;

— на нечетной стороне ул. Чапаевской, от ул. Комсомольской до ул. Венцека;

— на нечетной стороне ул. Молодогвардейской, от ул. Комсомольской до ул. Венцека;

— на нечетной стороне ул. Самарской, от ул. Пионерской до ул. Ленинградской;

— на ул. Комсомольской, от ул. Фрунзе до ул. Молодогвардейской;

— на ул. Пионерской, от ул. Фрунзе до ул. Самарской;

— на ул. Венцека, от ул. Фрунзе до ул. Самарской;

— на ул. Некрасовской, от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;

— на ул. Красноармейской, от ул. Фрунзе до ул. Галактионовской;

— на четной стороне ул. Фрунзе, от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской, в период с 15:00 до 21:00;

— на нечетной стороне ул. Фрунзе, от ул. Некрасовской до ул. Красноармейской, в период с 6:00 до 12:00.