В Самарской области в первые дни года прогнозируется небольшой снег

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В новогодние праздники погода в Самарской губернии под влиянием активных фронтальных разделов атлантического вихря ожидается неустойчивой с резкими колебаниями температуры воздуха. Небольшой и умеренный снег пройдёт в большинстве районов территории, в ближайшие сутки наиболее сильный с метелями, порывистым ветром и повышением температуры воздуха. В дальнейшем, с прохождением через регион холодного атмосферного фронта, температура воздуха вновь начнёт понижаться, сообщает Приволжское УГМС.