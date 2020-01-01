16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ректором СГИК назначена Ольга Наумова В Самарской области перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков В Самарской области в первые дни года прогнозируется небольшой снег В центре Самары частично запретят останавливаться и парковаться 31 декабря В новогоднюю ночь город от снега будет расчищать 240 единиц техники

Общество

В Самарской области в первые дни года прогнозируется небольшой снег

САМАРА. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В новогодние праздники погода в Самарской губернии под влиянием активных фронтальных разделов атлантического вихря ожидается неустойчивой с резкими колебаниями температуры воздуха. Небольшой и умеренный снег пройдёт в большинстве районов территории, в ближайшие сутки наиболее сильный с метелями, порывистым ветром и повышением температуры воздуха. В дальнейшем, с прохождением через регион холодного атмосферного фронта, температура воздуха вновь начнёт понижаться, сообщает Приволжское УГМС.

В среду днем, 1 января, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. На дорогах местами гололедица.
В четверг, 2 января, ночью небольшой местами умеренный снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с.
Температура воздуха -7...-12 °C. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.
В пятницу, 3 января, ночью небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

В Самаре открыли мемориальные доски легендарным разведчикам

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Каких животных можно увидеть в Самарском океанариуме

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2