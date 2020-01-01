В Самарской области в первые дни года прогнозируется небольшой снег

В новогодние праздники погода в Самарской губернии под влиянием активных фронтальных разделов атлантического вихря ожидается неустойчивой с резкими колебаниями температуры воздуха. Небольшой и умеренный снег пройдёт в большинстве районов территории, в ближайшие сутки наиболее сильный с метелями, порывистым ветром и повышением температуры воздуха. В дальнейшем, с прохождением через регион холодного атмосферного фронта, температура воздуха вновь начнёт понижаться, сообщает Приволжское УГМС.
В среду днем, 1 января, облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C. На дорогах местами гололедица.
В четверг, 2 января, ночью небольшой местами умеренный снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с.
Температура воздуха -7...-12 °C. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.
Температура воздуха -7...-12 °C. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -7...-12 °C.
В пятницу, 3 января, ночью небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -9...-14 °C. Небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C.