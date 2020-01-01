АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили

В среду, 1 января, АвтоВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд Lada на 5 — 23 тыс. руб., пишет avtonovostidnya.ru.

Больше всех подорожали флагманский седан Lada Vesta и "внедорожный" универсал Lada Vesta SW Cross — на 23 тыс. и 22 тыс. руб. соответственно. Стоимость обычного универсала Vesta SW выросла на 18 тыс. рублей, "внедорожного" седана Vesta Cross — на 19 тыс. рублей, а спортивной Vesta Sport и "битопливного" седана Vesta CNG — на минимальные для модели 15 тыс. рублей.

Бестселлер марки Lada Granta прибавила в цене на 11 тыс. рублей во всех модификациях, за исключением "внедорожного" универсала Granta Cross, подорожавшего на 15 тыс. рублей. Такую же прибавку получил внедорожник Lada 4×4, все версии которого (включая Bronto и Urban) с сегодняшнего дня стали дороже на 15 тыс. рублей.

Цены автомобилей коммерческого семейства Lada Largus, включая их битопливные модификации CNG, выросли на 18 тыс. рублей.

Наименьшим подорожанием отметились хэтчбеки Lada XRay и Lada XRay Cross, все комплектации которых выросли в цене на 5 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.

Размер подорожания составил от 0,81% до 3,8% в зависимости от модели и модификации.