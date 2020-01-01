16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили АвтоВАЗ уходит в корпоративный отпуск Новый дилерский центр Lada открылся в Кыргызстане АвтоВАЗ запускает производство модернизированного внедорожника Niva 4х4 АвтоВАЗ выпустит Lada Largus для колясочников

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ поднял цены на все автомобили

ТОЛЬЯТТИ. 1 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 1 января, АвтоВАЗ повысил рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд Lada на 5 — 23 тыс. руб., пишет avtonovostidnya.ru

Больше всех подорожали флагманский седан Lada Vesta и "внедорожный" универсал Lada Vesta SW Cross — на 23 тыс. и 22 тыс. руб. соответственно. Стоимость обычного универсала Vesta SW выросла на 18 тыс. рублей, "внедорожного" седана Vesta Cross — на 19 тыс. рублей, а спортивной Vesta Sport и "битопливного" седана Vesta CNG — на минимальные для модели 15 тыс. рублей.

Бестселлер марки Lada Granta прибавила в цене на 11 тыс. рублей во всех модификациях, за исключением "внедорожного" универсала Granta Cross, подорожавшего на 15 тыс. рублей. Такую же прибавку получил внедорожник Lada 4×4, все версии которого (включая Bronto и Urban) с сегодняшнего дня стали дороже на 15 тыс. рублей.

Цены автомобилей коммерческого семейства Lada Largus, включая их битопливные модификации CNG, выросли на 18 тыс. рублей.

Наименьшим подорожанием отметились хэтчбеки Lada XRay и Lada XRay Cross, все комплектации которых выросли в цене на 5 тыс. и 8 тыс. рублей соответственно.

Размер подорожания составил от 0,81% до 3,8% в зависимости от модели и модификации.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

"Премьера-Центр" познакомил журналистов и блоггеров с полноприводными семиместными автомобилями ŠKODA Kodiaq

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню машиностроителя

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

На АвтоВАЗе обсудили взаимодействие с предприятиями автокомпонентной отрасли

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2