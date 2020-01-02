МЧС запрещает выход на лед самарских рек

В настоящее время на водной акватории Самарского региона наблюдается ледостав – это значит, что на лед выходить чрезвычайно опасно, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

На реке Сок наблюдается ледостав с полыньями, на реке Большой Кинель — ледостав с полыньями, на реках Самара, Чапаевка — ледостав, на реке Волга в районе поселка Зольное — забереги, ледоход, в районе города Самара — ледостав с торосами, трещины, в районе города Сызрань — ледостав, в районе города Тольятти — ледостав.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области (846) 337-72-82.