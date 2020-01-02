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Общество

В самарской Олимпийской деревне Новый год встретили 20 тысяч человек

САМАРА. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарской Олимпийской деревне Новый год встретили 20 тысяч человек: люди начали собираться уже с 19:00 часов, гуляли по территории, участвовали в аттракционах, ходили в гости в Терем Снегурочки, играли в футбольный кикер, катались на коньках, пили чай, кофе, танцевали, фотографировались.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

К полуночи территория прилегающих аллей была заполнена настолько, что казалось целый город собрался здесь для встречи Нового года. 4600 залпов новогоднего салюта прогремели ровно в 1:30 и даже туман только добавил волшебства и таинственности этому праздничному действу.

Можно уверенно сказать, что самарская Олимпийская деревня стала новой точкой притяжения для активного, веселого и позитивного отдыха жителей и гостей Самары и области.

 

В первый день нового 2020 г. самарская Олимпийская деревня превратилась в настоящую резиденцию Деда Мороза, да не одного. В 14:00 от Главной сцены парка 102 Деда Мороза начали забег в честь Нового года. Для некоторых это был уже третий забег за день! Деды Морозы бежали целыми семьями: самому маленькому волшебнику исполнился один год, самому взрослому — 64.

Самарская Олимпийская деревня находится рядом со стадионом "Самара Арена". Праздничная программа продлится вплоть до 8 января. Для того, чтобы было легко добраться, запущены три бесплатных шаттла. С маршрутами автобусов, трамваев, маршруток и шаттлов можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта. Для тех, кто едет на автомобиле работают две больших бесплатных парковки. А чтобы было теплее, на территории парка расположились уютные боксы, где можно согреться.

Вход свободный.

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