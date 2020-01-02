В выходные в Самарской области будет идти снег

Небольшой и умеренный снег пройдет в большинстве районов Самарской области в выходные, сообщает Приволжское УГМС.
В пятницу, 3 января, местами небольшой снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C.
В субботу, 4 января, ночью временами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Днем облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 0...-5 °C.
В воскресенье, 5 января, ночью облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Днем временами небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха -0...-5 °C.