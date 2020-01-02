В Самарской области с 20 января начнется прием заявлений в первый класс

Министерство образования и науки Самарской области опубликовало график начала приема заявлений в первый класс на 2020-2021 учебный год.

В Самаре запись в муниципальные общеобразовательные организации, за которыми закреплен весь муниципалитет, стартует 20 января.

21 января начинается набор в первые классы в городах Отрадный, Новокуйбышевск, а также в районах Кинель-Черкасский, Богатовский и Волжский.

22 января записаться в первые классы смогут жители Тольятти, в муниципальные общеобразовательные организации, за которыми закреплен весь муниципалитет. 23 января - жители Кинеля, Жигулевска, а также районов Кинельский, Ставропольский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Нефтегорский, Алексеевский и Борский.

24 января начинается запись в Похвистнево, районах Похвистневский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Красноярский, Кошкинский, Елховский, Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский.

27 января — Чапаевск, Сызрань, Октябрьск, районы Безенчукский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, Хворостянский, Сызранский, Шигонский.

28 января - Тольятти, 30 января - Самара — во все муниципальные общеобразовательные организации.

Записи проходят через открытую часть АСУ РСО с авторизацией в Госуслугах. Начало в 9:00.