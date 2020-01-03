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Общество

Под Самарой неизвестные выбросили в канаву ели, которые не смогли продать

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В канаве недалеко от Петра Дубравы местные жители обнаружили выброшенные живые ели. Фото деревьев, которые вероятно не удалось реализовать к празднику, опубликовали в соцсети.

"Очень жаль, что люди пилят деревьев больше чем смогут реализовать, хотя после этого "люди" это громкое слово", — сетует автор публикации.

Мнения комментаторов под постов разделились на тех, кто считает, что на праздник елка должна быть обязательно живой, но продавцы устанавливают слишком высокие цены, поэтому и продать удается не все. Другие призывают переходить на искусственные ели и не губить живые деревья.

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