В регионе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности

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В Самарской области в связи с ухудшением погодных условий "Объявлен желтый уровень опасности", сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Приволжское УГМС". Днем в субботу, 4 января, местами в губернии и областной столице ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с с сохранением вечером.