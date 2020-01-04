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Общество

В регионе из-за сильного ветра объявлен желтый уровень опасности

САМАРА. 4 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в связи с ухудшением погодных условий "Объявлен желтый уровень опасности", сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Приволжское УГМС". Днем в субботу, 4 января, местами в губернии и областной столице ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с с сохранением вечером.

Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.

Чтобы избежать травм и происшествий чрезвычайное ведомство рекомендует соблюдать правила безопасности:

  • при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
  • важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
  • если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
  • не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
  • ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
  • опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить  по единому телефону пожарных и спасателей "101", "01" (все операторы сотовой связи).

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