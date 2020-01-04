Самарцы выбрали пять лучших общественных пространств, получивших новую жизнь

Жители Самары назвали топ-5 общественных пространств, которые преобразились за последние годы. Именно в этих местах, по словам горожан, им теперь хочется проводить время, именно сюда хочется приглашать гостей из других городов.

На первом месте у жителей областной столицы оказалась площадь Славы. Еще 10 лет назад она была открыта для молодежи, здесь с удовольствием тренировались роллеры и любители bmx. Но затем пришли другие времена — бетонные плиты заложили плиткой и кататься стало невозможно. Несколько лет площадь была исключительно мемориальным комплексом. В прошлом году она вновь начала становиться живой и открытой для горожан. Здесь проводят концерты и выставки, в зеленой зоне у храма появились уличные тренажеры, а этой зимой впервые залили каток с красивой елкой.

На втором по популярности месте у самарцев оказалась ул. Куйбышева. На период мундиаля она превратилась в пешеходную зону. Здесь прошли десятки карнавалов и фестивалей, в которых приняли участие тысячи самарцев и гостей областной столицы. Теперь ул. Куйбышева делают пешеходной на ключевые городские и государственные праздники.

Еще одно общественное пространство, которое продолжает радовать жителей — территория у "Самара Арены", так называемая последняя миля. Здесь проходят праздники и соревнования, концерты и перфомансы. К слову, в "Олимпийской деревне" Новый год отметили 20 тыс. человек. И в каникулы для горожан здесь развернуты десятки зон для активного отдыха.

Четвертое место рейтинга горожане отдали скверу Фадеева. В 2019 г. он превратился в одно из самых популярных мест у детей и их родителей. Пройти мимо него невозможно: космические корабли, батуты на уровне земли, водный аттракцион…

На пятом месте расположился бульвар Металлургов и площадь Мочалова. По мнению горожан, последняя стала очень стильной. Здесь уложили новую плитку, установили дизайнерские скамейки, поставили уличные диваны и урны. На площади появилось нижнее освещение из оцинкованного металла.

В ближайшее время аналогичный опрос планируется провести в Тольятти, чтобы узнать, какие, по мнению жителей Автограда, места наиболее изменились за последние два года.