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Общество

В Самарском регионе к концу недели осадки постепенно прекратятся

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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К концу недели в Самарском регионе осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится на 5-7º, сообщает Приволжское УГМС.

В четверг днем, 9 января, облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.

В пятницу, 10 января, ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем небольшой, местами умеренный снег.
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица.

В субботу, 11 января, ночью местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица.

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