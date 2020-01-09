В Самарском регионе к концу недели осадки постепенно прекратятся

К концу недели в Самарском регионе осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится на 5-7º, сообщает Приволжское УГМС.
В четверг днем, 9 января, облачно. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -1...-6 °C. Местами гололедица.
В пятницу, 10 января, ночью небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем небольшой, местами умеренный снег.
Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица.
В субботу, 11 января, ночью местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -4...-9 °C. Местами гололедица. Днем облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха -2...-7 °C. Местами гололедица.