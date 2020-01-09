Киноклуб “Треугольник” в январе: премьеры, встреча с режиссером и самарский спектакль

Киноклуб "Треугольник" в ЦРК "Художественный" представил программу на январь. В афише две большие премьеры, видеоверсия самарского спектакля и творческая встреча с режиссером Рустамом Рашитовым. 9 января киноклуб к 100-летию культового кинорежиссера Федерико Феллини покажет на большом экране фильм "И корабль плывет…"(12+).

16 января зрителей ждет премьера фильма "Проксима"(16+) французского режиссера Алис Винокур. Сюжет картины посвящен женщине, которая готовится к космическому полету на Марс и вынуждена в скором времени расстаться с дочерью. Ее поддерживает коллега Майк. Действия происходят не в слишком далеком будущем, якобы на космодроме Байконур. Главные роли в "Проксиме" сыграли Ева Грин и Мэтт Диллон.

23 января в рамках проекта CinemaTea "Экран сцены" состоится показ видеоверсии спектакля Самарского академического театра драмы им. М.Горького "Месье Амилькар, или Человек, который платит"(16+) в постановке Вячеслава Гвоздкова. Главные роли в спектакле исполнили Владимир Борисов, Жанна Романенко, Федор Степаненко.

29 января кинолекторий "Региональное кино" представит творческую встречу с режиссером Рустамом Рашитовым и превью-показ его фильма "Кире"(12+). В главных ролях — Камиль Ларин и Фирая Акберова. Жанр картины обозначен как "комедия с характером". Рустам Рашитов молодой режиссер из Казани, успевший продемонстрировать свои возможности в коротком метре. В Самаре он встретится со зрителями и расскажет о своей полнометражной работе, претендующей если не на самый широкий прокат, то на активного участника фестивалей точно.

30 январе в "Треугольнике" долгожданная премьера нового фильма Романа Полански "Офицер и шпион"(16+). Несмотря на скандалы вокруг персоны режиссера, его фильм высоко оценили на Венецианском фестивале и выдали "Особый приз жюри", одну из самых высоких наград конкурса. В главных ролях в фильме снялись Жан Дюжарден и Луи Гаррель. Сюжет "Офицера и шпиона" строится на скандальном Деле Дрейфуса из начала прошлого века.

Все сеансы в киноклубы "Треугольник" начинаются в 19:00. Билеты на показы стоят 150 рублей.