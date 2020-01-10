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Общество

Жительница Кинеля оплатила 400 тыс. руб. штрафа за нарушение ПДД после ареста ее КамАЗа

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жительница Кинеля оплатила штраф за нарушение правил дорожного движения, только после того как судебные приставы арестовали принадлежащий ей КамАЗ, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

За нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства женщину сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали на 400 тыс. рублей. После того, как жительница региона не погасила задолженность в установленный срок, исполнительные документы были переданы сотрудниками ГИБДД в отдел судебных приставов Кинельского района Самарской области. В отношении гражданки Б. возбудили исполнительное производство.

Добровольно долг женщина не погашала, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста в отношении транспортного средства марки "КамАЗ", принадлежащего должнице.

Гражданке Б. разъяснили, что в случае не погашения долга, грузовой автомобиль передадут на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.
Не желая терять источник дохода, женщина поспешила заплатить штраф в полном объеме.

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