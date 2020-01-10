Жительница Кинеля оплатила 400 тыс. руб. штрафа за нарушение ПДД после ареста ее КамАЗа

Жительница Кинеля оплатила штраф за нарушение правил дорожного движения, только после того как судебные приставы арестовали принадлежащий ей КамАЗ, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

За нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства женщину сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали на 400 тыс. рублей. После того, как жительница региона не погасила задолженность в установленный срок, исполнительные документы были переданы сотрудниками ГИБДД в отдел судебных приставов Кинельского района Самарской области. В отношении гражданки Б. возбудили исполнительное производство.

Добровольно долг женщина не погашала, на прием к судебному приставу-исполнителю не являлась. В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель составил акт описи и ареста в отношении транспортного средства марки "КамАЗ", принадлежащего должнице.

Гражданке Б. разъяснили, что в случае не погашения долга, грузовой автомобиль передадут на реализацию, а вырученные денежные средства пойдут в счет погашения задолженности.

Не желая терять источник дохода, женщина поспешила заплатить штраф в полном объеме.