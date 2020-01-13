В Тольятти открывается новый комплекс единоборств​

В воскресенье, 12 января, в ходе рабочей поездки в Тольятти губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил физкультурно-оздоровительный комплекс "Союз", расположенный на бульваре Кулибина в Автозаводском районе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Строительство ФСК "Союз" началось весной прошлого года в рамках федерального проекта "Спорт — норма жизни" национального проекта "Демография". Там созданы все условия для занятий спортом. Главе региона продемонстрировали современные тренерские комнаты, раздевалки, и основной элемент здания — универсальный спортивный зал площадью 700 кв. метров. Еще один зал — тренажерный — располагается на втором этаже. Туда сейчас завозится современное оборудование. Тренироваться в зале будут не только юные спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Новый комплекс станет базовой тренировочной площадкой для юношеской спортивной школы 8 "Союз". Сейчас в заведении занимается более 1 тыс. ребят от семи до 25 лет. Юные спортсмены осваивают четыре направления: олимпийское карате, олимпийское тхэквондо, рукопашный бой и смешанные единоборства.

"Какие задачи будите ставить перед собой в новом зале?", — поинтересовался Дмитрий Азаров у тренеров школы. "Воспитывать Олимпийских чемпионов", — не задумываясь ответили педагоги. Все возможности у школы для этого теперь есть. "Раньше в оперативном управлении школы находится всего один зал площадью 144 кв. метра, остальные тренировки проходили в спортивных залах городских школ, — рассказал директор школы, чемпион Европы по каратэ Андрей Мазуров. — Здесь совершенно другие условия.Можно проводить не только тренировки, но и семинары, мастер-классы, соревнования областного и окружного уровня".

Губернатор поинтересовался, какая помощь еще необходима спортсменам, чтобы начать занятия. По словам тренеров, комплекс полностью готов к эксплуатации. Осталось юридически оформить здание. "Нужно ускорить процесс оформления. Уже первого февраля комплекс должен принять спортсменов, — поручил Дмитрий Азаров мэру города Сергею Анташеву. — По каждому спортивному объекту у нас составлена дорожная карта, которая должна соблюдаться".

"Очень важно, чтобы комплекс работал с хорошей загрузкой", — подчеркнул губернатор.

По словам Андрея Мазурова, в "Союз" будут переведены 266 спортсменов ДЮСШОР 8, а также порядка 40 воспитанников городской школы борьбы. Дмитрий Азаров предложил коллективу ФСК проработать дополнительные направления, к примеру, общефизическая подготовка для дошколят и тренировки для граждан серебряного возраста. Руководители центра обещали подумать, как наиболее оптимально организовать такие занятия.

"Меня переполняет гордость, — поделился преподаватель школы, тренер областной сборной по тхэквондо Анар Аскеров. — Наши ребята искренне хотят тренироваться. Они беззаветно преданы спорту и заслуживают достойных условий". Тренер поблагодарил Дмитрия Азарова за помощь своему воспитаннику Рафаэлю Аюкаеву. Благодаря поддержке главы региона парень смог поехать на Чемпионат Европы, откуда вернулся с чемпионским титулом. "У Рафаэля очень активные родители. Но есть и другие ребята, за которых некому так похлопотать, — отметил Дмитрий Азаров. — Эти мальчишки и девчонки — гордость нашего региона. Их нужно знать и поддерживать", — обратится он к заместителю руководителю регионального министерства спорта Андрею Харину.

Напомним, только в 2019 г. в рамках нацпроекта "Демография" в Самарской области была построена 21 универсальная спортивная площадка, 10 площадок для подготовки и сдачи ГТО, ФОК "Союз".

В настоящее время продолжается возведение ФОКа "Акробат" в Тольятти, ведется строительство крытого ледового катка в Похвистнево и многих других спортобъектов.